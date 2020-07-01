พื้นลาวาเดือด
การโค้ช
โดย Nike Training
ถึงเวลาเจอความร้อนกันหน่อยแล้ว การเล่นเกมสุดคลาสสิกนี้กับเด็กๆ จะช่วยให้ทั้งครอบครัวได้แอ็คทีฟ
นี่คือเกมที่ (น่าจะ) มีมานมนานกาเล และเป็นวิธีดีๆ ในการส่งเสริมให้ทั้งครอบครัวได้ขยับเคลื่อนไหว เรากำลังพูดถึงพื้นที่สร้างขึ้นจากลาวา ซึ่งแปลว่าถึงเวลากระโดด ส่ายตัว และเด้งดึ๋งเพื่อให้อยู่ห่างจากพื้นและรอดปลอดภัย
เราทุกคนรู้ดีว่าเด็กๆ ชอบเล่นเกม แต่เราก็มั่นใจด้วยว่าผู้ใหญ่อย่างเราๆ ชอบเล่นเกมไม่แพ้กัน ดังนั้นพาทุกคนมาร่วมสนุกกับการออกกำลังกายนี้กัน เล่าตำนานสุดเจ๋งให้ทุกคนในครอบครัวเชื่อว่าพื้นเป็นลาวาจริงๆ จากนั้นอาจจะให้ทุกคนเริ่มต้นออกกำลังกายตามปกติขณะทำท่าเหยียดขาและย่อตัวบน “พื้นปกติ” แต่เมื่อใดก็ตามที่มีคนตะโกนว่า “พื้นลาวาเดือด” ทุกคนจะต้องหยุดแล้วกระโดดขึ้นไปบนโซฟาทันที (หรืออะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆ ) เพื่อให้เท้าอยู่ห่างจากพื้นอันร้อนระอุ
เมื่อ “ลาวา” หายไป บอกให้ทุกคนกลับลงมายังพื้นเพื่อทำท่าหนอนคืบและท่ากระโดดกางแขนขา แต่อย่าชะล่าใจซะล่ะ พื้นจะกลับไปเป็นลาวาได้ทุกเมื่อ (ทันทีที่มีใครบางคนตะโกนออกมา) คอยดูด้วยว่าทุกคนกำลังรอฟังและพร้อมกระโดดอยู่เสมอ