การดูแล Nike Forward ของคุณ

Nike Forward: ความใส่ใจเพียงเล็กน้อยก็ให้ผลดีเยี่ยม
Nike Forward คือวัสดุพิเศษที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ คุณจึงควรซักเครื่องแต่งกาย Nike Forward ด้วยน้ำเย็นแล้วตากให้แห้งในแนวราบ และคอยดูแลขุยผ้าบนวัสดุโดยใช้เครื่องกำจัดขุยเสื้อผ้า
หากเคยได้สัมผัสสินค้าที่ผลิตด้วย Nike Forward คุณก็คงรู้ถึงความพิเศษแล้ว วัสดุนี้ทั้งนุ่ม เบา และทิ้งตัวได้อย่างเป็นเอกลักษณ์สุดๆ ทั้งยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงโดยเฉลี่ย 75% เมื่อเทียบกับฟลีซถักแบบดั้งเดิมของเรา
สินค้า Nike Forward ออกแบบมาเพื่อให้รับมือกับการสวมใส่ใช้งานในทุกๆ วันได้อย่างง่ายดาย แต่ด้วยโครงสร้างที่มีความพิเศษ วัสดุชนิดนี้จึงต้องการเวลาพักฟื้นและคืนตัวที่สม่ำเสมอ หากต้องการให้ Nike Forward ดูสดใหม่ไปอีกหลายปี ก็ควรต้องคำนึงถึงแนวทางการดูแลสินค้าง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนนี้ไว้เสมอ หากคุณดูแลเสื้อผ้า เสื้อผ้าก็จะดูแลคุณเช่นกัน
- ซักเครื่องแต่งกาย Nike Forward ด้วยน้ำเย็น ขั้นตอนนี้จำเป็นต่อการรักษาโครงสร้างของวัสดุและป้องกันไม่ให้ผ้าหด
- ตากเครื่องแต่งกาย Nike Forward ให้แห้งในแนวราบ การเลี่ยงใช้เครื่องอบผ้าและการตากเสื้อผ้าในแนวราบนั้นสำคัญในการช่วยคงโครงสร้างให้เสื้อผ้าอยู่ทรง
- คอยดูแลขุยผ้าบนวัสดุโดยใช้แปรงหวีผ้า ขุยผ้าเกิดจากโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของ Nike Forward และเป็นส่วนหนึ่งในวงจรการใช้งานวัสดุโดยปกติ
การปฏิบัติตามแนวทางการดูแลสินค้าเหล่านี้จะช่วยให้เครื่องแต่งกาย Nike Forward ของคุณเป็นไอเท็มชิ้นหลักประจำตู้ไปได้อีกนานแสนนาน นอกจากนี้ การดูแลรักษาเสื้อผ้าและใช้พลังงานน้อยลงในกระบวนการซักผ้านั้นก็ยังเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้อีกด้วย เรียกว่ามีแต่ได้กับได้
Move to Zero
โครงการริเริ่ม Move to Zero ของ Nike คือการเดินทางของเราสู่การลดปริมาณคาร์บอนและของเสียให้เป็นศูนย์เพื่อช่วยปกป้องอนาคตแห่งเกมกีฬา คอลเลกชันเปิดตัว Nike Forward ช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายนี้ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงโดยเฉลี่ย 75% เมื่อเทียบกับฟลีซถักแบบดั้งเดิมของเรา
นี่ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่มีแต่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ