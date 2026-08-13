Nike Ja 4: จุดหมายล่าสุดบนเส้นทางการรังสรรค์รองเท้าของ Ja
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
Nike Ja 4 จะวางจำหน่ายในเดือนสิงหาคม 2026 พร้อมระบบลดแรงกระแทก การยึดเกาะ และคุณสมบัติด้านการออกแบบที่ปรับปรุงมาใหม่ มาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจาก Ja 3 บ้าง มีไซส์อย่างไร และซื้อได้ที่ไหน
ประเด็นสำคัญโดยย่อ
- Ja 4 วางจำหน่ายในวันที่ 13 สิงหาคม 2026 ทาง Nike.com และ Retail ที่ร่วมรายการ
- Ja 4 มีการปรับปรุงหลายจุดจาก Ja 3 ทั้ง JA-Frame TPU แบบใหม่เพื่อความมั่นคง การเปลี่ยนโฟมใต้ฝ่าเท้า แผ่นรองพื้นรองเท้าที่ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น และการใช้เทคโนโลยี Haptic เพื่อเพิ่มความทนทาน รวมถึงการอัพเดทดีไซน์อีกมากมาย
- Nike จะเปิดตัว Ja 4 ใน 5 คู่สี
- Ja 4 เปิดตัวควบคู่กับ "12 Time" รองเท้าซิลลูเอตใหม่ที่ถ่ายทอดข้อดีซึ่งนักบาสคาดหวังจากรองเท้าซิกเนเจอร์ของ Ja ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น
Ja Morant กลับมาอีกครั้งกับรองเท้ารุ่นใหม่ที่ต่อยอดเส้นทางอันเป็นเอกลักษณ์ของไลน์รองเท้านี้ และพร้อมทำให้กองหลังต้องตัวสั่นขวัญผวา Nike Ja 4 เป็นรองเท้าบาสเก็ตบอลที่สร้างมาเพื่อผู้เล่นตำแหน่งการ์ด โดยออกแบบมาสำหรับการเล่นด้านข้างอันดุดันของซูเปอร์สตาร์คนนี้ Ja 4 ได้รับอัพเกรดเด่นๆ หลายจุดจาก Ja 3 ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโฟมใต้ฝ่าเท้าจาก ZoomX แบบไฮบริดเป็น Cushlon 3.0 ที่ช่วยเพิ่มความมั่นคง รวมถึงระบบ Ja Frame ใหม่ที่ช่วยโอบกระชับเท้า ให้นักบาสรู้สึกมั่นใจในทุกจังหวะ
Ja 4 เปิดตัวในวันที่ 15 สิงหาคม 2026 โดยมี 5 คู่สีให้เลือกในราคา $125 และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับรุ่นพิเศษ เรารวมทุกสิ่งที่ต้องรู้เอาไว้ในหน้านี้แล้ว
อย่าพลาด Ja 4
ทุกครั้งที่ไลน์รองเท้าของ Ja Morant ก้าวสู่รุ่นใหม่ เป้าหมายคือการทำให้รองเท้าสะท้อนความเป็น Ja ได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเรื่องราวแห่งความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นบาสเก็ตรุ่นใหม่ จากจุดเริ่มต้นอันธรรมดาในรัฐเซาท์แคโรไลนา สู่การได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยระดับกลาง Ja Morant ในฐานะผู้เล่นรูปร่างไม่สูงใหญ่ ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการก้าวข้ามทุกความท้าทายมาตลอดเส้นทาง
"ตัวตนของ Ja ยิ่งใหญ่เกินกว่ารูปร่างของเขา และเราอยากให้เด็กๆ ในวันนี้มีกรอบความคิดแบบเดียวกัน ความมุ่งมั่นและความดุดันที่ Ja แสดงออกทุกครั้งที่ก้าวลงสนามคือสิ่งที่เชื่อมโยงเขาเข้ากับนักกีฬาทุกคนที่เล่นด้วยแพชชันแบบเดียวกัน” Monique Currie ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Nike กล่าว
สิ่งสำคัญคือ Ja 4 ยังคงพัฒนาขึ้นจากข้อมูลเชิงลึกของ Ja เช่นเดียวกับรองเท้ารุ่นก่อนหน้า จึงไม่แปลกใจเลยที่เท็กซ์เจอร์อันดุดันและเฉียบคมของส่วนบนจะเป็นการถ่ายทอดสไตล์การเล่นแบบระเบิดพลังของ Ja ตัวตนของ Ja ปรากฎอยู่ทั่วทั้งรองเท้า
"มันเป็นมากกว่ารองเท้า" Currie กล่าว "แต่คือการเคลื่อนไหวและช่วงเวลาสำคัญ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักกีฬารู้สึกถึงความมั่นใจ ความมุ่งมั่น และอิทธิพลที่ Ja ถ่ายทอดออกมาทันทีที่ก้าวลงสนาม"
Ja 4 เปลี่ยนแปลงจาก Ja 3 ตรงไหนบ้าง
แม้จะยังคงแนวคิดการออกแบบเดิมไว้ แต่ Ja 4 ก็มีความแตกต่างจาก Ja 3 อย่างชัดเจน อัพเดทหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดคือส่วนใต้ฝ่าเท้า ในขณะที่ Ja 3 ใช้โฟม ZoomX แบบไฮบริด Ja 4 ได้เปลี่ยนมาใช้ Cushlon 3.0 แทน ซึ่งเมื่อผสานกับแผ่นรองพื้นรองเท้า Super Critical Foam ที่ยกสูงขึ้น เพื่อมอบการตอบสนองที่ฉับไว แรงส่งอันทรงพลัง และความมั่นคงในทุกย่างก้าว JA-Frame แบบ TPU โอบรับรอบเท้า ช่วยให้คุณรู้สึกกระชับเมื่อกระโดด เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว และชู้ตลงห่วง
การใช้เทคโนโลยี Haptic ทำให้พื้นผิวดูมีเท็กซ์เจอร์และมิติมากขึ้น รวมถึงทนทานขึ้นด้วย รูปแบบการยึดเกาะที่แม่นยำและแน่นหนึบบนพื้นรองเท้าชั้นนอกยังได้รับแรงบันดาลใจจากโลโก้ Ja เช่นกัน แต่ถ่ายทอดออกมาอย่างแนบเนียนกว่าตัวอักษร "JA" ขนาดใหญ่ที่โดดเด่นบนรองเท้ารุ่นก่อน
เมื่อพูดถึงดีไซน์ Ja 4 มีความสมดุลที่ไม่เหมือนใคร ทีมดีไซน์เลือกใช้แนวทางที่สะอาดตา ทันสมัย เน้นประสิทธิภาพ และเรียบง่ายกว่า พร้อมคงบุคลิกอันดุดันไว้ด้วยเหลี่ยมมุมที่เฉียบคม ส่วนสำคัญของแนวทางนี้คือการนำโลโก้ "JA" มาออกแบบให้มีรูปทรงคล้ายฟัน ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากท่า Bulldog อันโด่งดังของเขา
"ทุกคนจำช่วงเวลาที่ Ja ลอยทะยานได้เสมอ แต่ยังมีท่า Bulldog ที่หลายคนอาจลืมไปว่าเขาอันตรายและระเบิดพลังได้มากแค่ไหนเมื่อเท้ายังติดพื้น" Leon Gu นักออกแบบสินค้าผู้เชี่ยวชาญของ Nike กล่าว "เราจึงอยากนำความเร็วนั้นกลับมาเป็นพระเอกอีกครั้ง"
รองเท้ารุ่นล่าสุดในไลน์รองเท้าซิกเนเจอร์ของ Ja อัดแน่นด้วยรายละเอียดที่ซ่อนอยู่และองค์ประกอบดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งออกแบบมาโดยคำนึงถึงทั้งนักบาสเก็ตบอลมือเก๋าและมือใหม่ 12 Time มาในซิลลูเอตใหม่ที่ยังคงมีคุณสมบัติหลักที่ผู้เล่นคาดหวังจากรองเท้าซิกเนเจอร์ของ Ja ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น จะวางจำหน่ายหลังจาก Ja 4 ไม่นาน
ข้อมูลการวางจำหน่าย Ja 4
Ja 4 มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 13 สิงหาคม 2026 ทาง nike.com และ Retail ที่ร่วมรายการ 12 Time จะวางจำหน่ายในช่วงต้นเดือนกันยายน 2026
โดยมีให้เลือกถึง 5 คู่สี ในราคา $125 ต่อคู่ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับรุ่นพิเศษ
คำถามที่พบบ่อย
เทียบกับ Ja 3 แล้ว Nike Ja 4 มีอะไรใหม่บ้าง
อัพเดทที่ชัดเจนที่สุดคือโฟมใต้ฝ่าเท้า เพื่อให้นักกีฬาทรงตัวได้ดียิ่งขึ้น Ja 4 เปลี่ยนจาก ZoomX แบบไฮบริดที่ใช้ใน Ja 3 มาใช้ Cushlon 3.0 ทำให้ผู้เล่นระเบิดพลังและคืนจังหวะได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการอัพเดทสำคัญในแผ่นรองพื้นรองเท้า JA-Frame TPU แบบใหม่ และองค์ประกอบดีไซน์อื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์
Nike Ja 4 เหมาะสำหรับตำแหน่งการ์ดหรือไม่
Ja 4 สร้างมาเพื่อสไตล์การเล่นของตำแหน่งการ์ดมากกว่า แต่โดยทั่วไปแล้วก็ใช้ได้กับทุกตำแหน่ง โดยออกแบบมาเพื่อสไตล์การเล่นมากกว่าตำแหน่งเฉพาะ
รองเท้าของ Ja Morant ทนทานแค่ไหน
Ja 4 สร้างสรรค์ขึ้นโดยเน้นการรองรับที่ยาวนานด้วยวัสดุที่คัดสรรมาเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน
Ja 4 มีขนาดพอดีตามไซส์จริงหรือไม่
ลองเลือกใหญ่ขึ้นครึ่งไซส์ เพื่อให้มีพื้นที่เพิ่มเติมที่ปลายเท้า