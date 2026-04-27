Pegasus 42: รองเท้าโร้ดรันนิ่งจาก Nike คู่โปรดมาพร้อมการอัพเดทสุดทรงพลัง
ข่าวสินค้า
Pegasus รุ่นล่าสุดมาพร้อมการตอบสนองที่ดีที่สุด แต่ยังคงสืบทอดตำนานแห่งรองเท้าวิ่งประจำวันคู่โปรดของแฟนๆ
- Nike Pegasus 42 คือรองเท้าโร้ดรันนิ่งสำหรับทุกวันที่มาพร้อมระบบลดแรงกระแทกที่ตอบสนองได้ดีและการส่งแรงกลับที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่ารุ่นก่อนหน้า ด้วยส่วน Air Zoom เต็มความยาวเท้าทรงโค้ง
- ระบบลดแรงกระแทกที่เพิ่มมากขึ้นตรงปลายเท้าและส่วนบนน้ำหนักเบาระบายอากาศได้ดีโอบรับกระชับรูปเท้า ทำให้ Pegasus รุ่นล่าสุดนี้สวมสบายและรองรับได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมา
- Pegasus 42 ยังมาพร้อมลุคโฉบเฉี่ยวและมีชีวิตชีวาในคู่สีหลากหลาย
รายละเอียดคุณสมบัติและประสิทธิภาพของ Nike Pegasus 42
ในอีกไม่กี่วัน แฟนตัวยงของ Nike Pegasus และนักวิ่งทั่วโลกจะได้สัมผัสกับ Pegasus 42 รองเท้าโร้ดรันนิ่งคู่โปรดที่ขึ้นชื่อเรื่องความใส่สบาย ตอบสนองได้ดี และน้ำหนักที่เบา ซึ่งวันนี้มาในเวอร์ชันล่าสุด
Pegasus เปิดตัวครั้งแรกในปี 1982 และเป็นรองเท้าวิ่งที่ขายดีที่สุดและอยู่มายาวนานที่สุดของ Nike ด้วยจุดเด่นด้านระบบลดแรงกระแทกที่ตอบสนองได้ดีสำหรับการสวมใส่ตลอดทั้งวัน และ Pegasus 42 ก็ยังคงเป็นคู่โปรดคู่เดิมของแฟนๆ โดยมาพร้อมการปรับปรุงใหม่ที่น่าตื่นเต้นด้านเทคโนโลยี และทำให้รองเท้ารุ่นล่าสุดนี้ทรงพลังและตอบสนองได้ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา
การอัพเกรดและจุดเด่นที่แตกต่างของ Nike Pegasus 42
การพัฒนาที่น่าตื่นตาที่สุดของรองเท้าวิ่งสุดฮอตคู่นี้คือส่วน Air Zoom แบบเต็มความยาวเท้าทรงโค้ง ที่มาพร้อมสุดยอดการตอบสนองอันทรงพลังที่ใกล้เคียงกับรองเท้าโร้ดเรซซิ่งของ Nike โดยโครงสร้างใหม่นี้ช่วยให้ Pegasus 42 สามารถส่งแรงกลับได้มากขึ้นอย่างน้อย 15 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ Pegasus 41
"ผมโตมาในร้านขายรองเท้าวิ่งและได้เห็นความหลงใหลคลั่งไคล้ของแฟนๆ ที่มีต่อ Pegasus อยู่ทุกปีเลยครับ" Ethan Strand นักกีฬา Nike และแชมป์ NCAA ในร่มระยะ 3,000 เมตรกล่าว "Pegasus 42 เป็นการปฏิวัติที่น่าตื่นเต้นมาก ทั้งให้ความรู้สึกคุ้นเคยทั้งมาพร้อมการวิ่งที่ดียิ่งขึ้น ตอนผมใส่คู่นี้ออกไปวิ่ง ผมรู้สึกได้ถึง Air ใต้ฝ่าเท้าซึ่งทำให้ผมทรงพลังยิ่งขึ้นในทุกก้าว"
การอัพเดทสำคัญ:
- แรงส่งกลับมากขึ้นถึง 15 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ Pegasus 41
- ส่วน Air Zoom เต็มความยาวเท้าทรงโค้งเพื่อการส่งตัวจากปลายเท้าที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
- พื้นรองเท้าชั้นกลางโฟม ReactX มอบระบบลดแรงกระแทกที่ตอบสนองได้ดี
- ระบบลดแรงกระแทกมากขึ้นที่ปลายเท้าโดยไม่เพิ่มความหนาของรองเท้า
- การรองรับส่วนกลางเท้าที่ปรับปรุงใหม่
- แผ่นรองพื้นรองเท้าแบบขึ้นรูปเต็มชิ้น
- ส่วนบนน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดี
- พื้นรองเท้าชั้นนอกที่ออกแบบให้ทันสมัยพร้อมการยึดเกาะมากขึ้น
ระบบลดแรงกระแทก การรองรับ และประสบการณ์ใช้งาน
Pegasus พาระบบลดแรงกระแทกและการรองรับขึ้นสู่อีกระดับ จนกลายเป็นรองเท้าในฝันสำหรับการวิ่งในเพซที่หลากหลาย และยังมาพร้อมพื้นรองเท้าชั้นกลางโฟม ReactX หนานุ่มเช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้า ทำให้ Pegasus 42 ลดแรงกระแทกได้มากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณปลายเท้า โครงสร้างการสปริงตัวสุดล้ำนี้ยังทำงานควบคู่กับระบบลดแรงกระแทกที่มากขึ้นโดยไม่เพิ่มความหนาโดยรวมของรองเท้าอีกด้วย
คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ ระบบรองรับกลางเท้าแบบใหม่ แผ่นรองพื้นรองเท้าแบบขึ้นรูปเต็มชิ้น รวมถึงส่วนบนน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีที่โอบกระชับเท้า ปิดท้ายการอัพเกรดด้านเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้ด้วยพื้นรองเท้าชั้นนอกดีไซน์ใหม่ที่ไม่เพียงช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างลื่นไหล แต่ยังเสริมการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับพื้นผิวที่หลากหลาย
การออกแบบและคู่สี
ในด้านรูปลักษณ์ Pegasus 42 มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่น่าตื่นตา ด้วยพื้นรองเท้าชั้นกลางโฉบเฉี่ยวและแบรนดิ้ง Pegasus ที่ออกแบบใหม่ รองเท้าวิ่งยอดนิยมรุ่นล่าสุดนี้ยังมาในคู่สีโดดเด่นหลากหลาย ตั้งแต่ลุคสดใสสะดุดตาไปจนถึงโทนสีกลางเรียบๆ
"เรานำสิ่งต่างๆ จากแฟรนไชส์ Pegasus ที่เหล่านักวิ่งหลงรักมาปรับปรุงจนกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน Pegasus 42" Elliott Heath ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านรองเท้าของ Nike Running กล่าว "รองเท้าคู่นี้รวมเอาองค์ประกอบที่คุ้นเคย ทั้งรูปลักษณ์และความรู้สึกจากรุ่นก่อนหน้า เข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆ จนมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น ในแบบเฉพาะของ Nike"
ตำแหน่งของ Pegasus ในไลน์รองเท้าโร้ดรันนิ่งและการเปิดตัว
ข้อมูลวันที่
Pegasus เป็นหนึ่งในรองเท้า 3 รุ่นที่ออกแบบโดยยึดนักกีฬาเป็นศูนย์กลางซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นไลน์รองเท้าโร้ดรันนิ่งของ Nike ซึ่งแต่ละรุ่นมาพร้อมความสบายจากระบบลดแรงกระแทก รองเท้าแต่ละคู่ในไลน์มีจุดเด่นที่ระบบลดแรงกระแทกแบบเฉพาะ ตั้งแต่ระบบลดแรงกระแทกที่ตอบสนองได้ดีที่พบได้ในรุ่น Pegasus ระบบลดแรงกระแทกที่รองรับได้ดีในรุ่น Structure ไปจนถึงการลดแรงกระแทกขั้นสุดของรุ่น Vomero
Nike Pegasus 42 จะวางจำหน่ายในวันที่ 9 เมษายน 2026 บน Nike.com และร้านค้าปลีกบางแห่ง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 จะวางจำหน่ายวันไหน
Nike Pegasus 42 วางจำหน่ายวันที่ 9 เมษายน 2026
Nike Pegasus 42 วางจำหน่ายที่ไหนบ้าง
รองเท้ามีวางจำหน่ายบน Nike.com และร้านค้าปลีกบางแห่ง
Nike Pegasus 42 เป็นรองเท้าวิ่งใช่ไหม
ใช่แล้ว Nike Pegasus จัดเป็นหนึ่งในไลน์รองเท้าวิ่งอเนกประสงค์ที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกฝนประจำวัน ตั้งแต่รองเท้าคู่นี้เปิดตัวในปี 1982 ก็ได้รับความไว้วางใจมาตลอดสำหรับการวิ่งโร้ดรันนิ่งในชีวิตประจำวัน การฝึกซ้อมระยะไกล การวิ่งเบาๆ การฝึกซ้อมเพซเร็ว และการวิ่งออกกำลังกายทั่วๆ ไป
Nike Pegasus 42 ลดแรงกระแทกได้มากกว่า Nike Pegasus 41 ใช่ไหม
ใช่แล้ว Nike Pegasus 42 ส่งแรงกลับได้มากกว่า Pegasus 41 อย่างน้อย 15 เปอร์เซ็นต์ แล้วยังมาพร้อมระบบลดแรงกระแทกเพิ่มเติมที่บริเวณปลายเท้า ช่วยให้การวิ่งมีแรงส่งมากขึ้นและตอบสนองได้ไวขึ้น แต่ยังคงความสบายที่เป็นเอกลักษณ์ของแฟรนไชส์นี้เอาไว้
Nike Pegasus โด่งดังที่สุดในด้านไหน
Nike Pegasus เป็นที่รู้จักมากที่สุดในเรื่องระบบลดแรงกระแทกที่ตอบสนองได้ดีและการส่งแรงกลับที่มากขึ้น จึงเป็นรองเท้าวิ่งโร้ดรันนิ่งประจำวันที่คุณไว้ใจได้ ทั้งในเรื่องระยะทางที่สม่ำเสมอและการฝึกซ้อมที่หลากหลาย
Nike Pegasus 42 ซัพพอร์ตด้านการทรงตัวไหม
ไม่ Pegasus 42 เป็นรองเท้าวิ่งที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ไม่ได้มาพร้อมกับองค์ประกอบด้านการทรงตัวทั่วๆ ไปอย่างแกนพยุงด้านในหรือระบบช่วยประคองการลงเท้าแบบเฉพาะทาง นักวิ่งที่ต้องการการรองรับเพิ่มเติมอาจลองพิจารณารุ่นอื่นๆ อย่างเช่น Structure
รองเท้าวิ่งประจำวันที่ดีที่สุดของ Nike คือรุ่นไหน
Nike Pegasus เป็นหนึ่งในรองเท้าวิ่งประจำวันที่ดีที่สุดสำหรับนักวิ่งส่วนใหญ่ เนื่องจากระบบลดแรงกระแทก การตอบสนอง และความทนทานที่ประกอบกันอย่างสมดุล
Nike Pegasus 42 เหมาะสำหรับการทำความเร็วไหม
เหมาะ เพราะ Nike Pegasus 42 มาพร้อมแรงส่งตัวมากขึ้นจากส่วน Air Zoom เต็มความยาวเท้าทรงโค้ง และส่งแรงกลับมากขึ้นอย่างน้อย 15 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ Pegasus 41 ทำให้รองเท้าคู่นี้เหมาะสำหรับการวิ่งเร็วและการฝึกซ้อมทำความเร็ว แต่ยังคงความสบายแบบรองเท้าในชีวิตประจำวันเอาไว้
Nike Pegasus 42 ทนทานแค่ไหน
Nike Pegasus อาจใช้งานได้ประมาณ 300 ถึง 500 ไมล์สำหรับนักวิ่งส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักร่างกาย พื้นผิวที่วิ่ง กลไกการก้าว และการใช้งานโดยรวม