สร้างนิสัยใหม่จากการเปลี่ยนนิสัยเล็กๆ

วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างนิสัยใหม่
การโค้ชแล
โดย BJ Fogg, PhD
นิสัยเล็กๆ คืออะไรและทำไมถึงได้ผล
หากต้องการปรับกิจวัตรในแต่ละวันของคุณไปในเชิงบวก ผมได้สร้างระบบที่จะช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนได้ครับ ผมเรียกสิ่งนี้ว่า “Tiny Habits” (นิสัยเล็กๆ)
ผมสร้างวิธีการนี้ขึ้นมาเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมต้องการสร้างนิสัยหลายๆ อย่างที่จะทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ผมเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Stanford และทำงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีมาเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งงานวิจัยนี้ทำให้ผมเห็นความจริงที่ว่า ความเรียบง่ายเปลี่ยนพฤติกรรมได้
ผมใช้เวลาหลายเดือนศึกษาวิธีการทำให้นิสัยใหม่ๆ ในด้านการออกกำลังกาย โภชนาการ และการฟื้นฟูกำลังกลายเป็นกิจวัตรและเก็บนิสัยเหล่านั้นไว้ โดยในระหว่างที่ค้นหาคำตอบอยู่นั้น ชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปในรูปแบบที่แทบไม่ต้องใช้ความพยายามเลย แต่ก็อยากรู้ว่านะครับว่าวิธีการของผมจะได้ผลแบบเดียวกันกับคนอื่นๆ หรือไม่
“การเปลี่ยนแปลงแบบเล็กๆ นั้นมีประสิทธิภาพ สนุก และเห็นผลเร็ว เป็นการเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นและชีวิตที่เปลี่ยนโฉมไป”
BJ Fogg, PhD
9 ปีต่อมา ผมโค้ชผู้คนไปมากกว่า 40,000 คนในเรื่องการสร้างนิสัย และได้รวบรวมข้อมูลมากกว่า 500,000 จุดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผล บทสรุปโดยรวมของผมคือการเปลี่ยนแปลงแบบเล็กๆ นั้นมีประสิทธิภาพ สนุก และเห็นผลเร็ว เป็นการเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นและชีวิตที่เปลี่ยนโฉมไป
การลงมือแบบเล็กๆ เป็นเช่นไร
การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ หมายความว่า คุณจะสร้างนิสัยได้โดยไม่ต้องอาศัยพลังหรือแรงจูงใจซึ่งเป็นเครื่องมือที่ไม่ดีนักในการผลักดันนิสัยให้เกิดขึ้น คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นั้นค่อนข้างเรียบง่าย กล่าวคือ ยิ่งพฤติกรรมทำได้ยากมากเท่าไร ก็ยิ่งต้องอาศัยแรงจูงใจมากขึ้นเท่านั้น คุณอาจต้องการให้ทีมทั้งทีมส่งเสียงเชียร์คุณเพื่อทำท่าเบอร์ปี 100 ครั้ง แต่เมื่อต้องทำคนเดียวและแรงจูงใจในตัวเองลดลง คุณก็จะยอมแพ้ไม่ปฏิบัติกิจกรรมที่ท้าทายนั้นๆ
ทางเลือกที่ดีกว่าในการหลีกเลี่ยงวงจรแบบเห่อแล้วห่อเหี่ยวนี้ก็คือการลงมือทำแบบเล็กๆ และง่ายๆ อย่างการให้คำมั่นว่าจะทำท่าเบอร์ปีวันละ 2 ครั้ง คุณก็จะมีโอกาสทำสำเร็จมากขึ้น แม้จะทำหลังจากสิ้นสุดวันอันยาวนาน แล้วพอทำเสร็จก็ล้มตัวลงบนโซฟาเลยก็ตาม คุณตั้งใจทำเพื่อความต่อเนื่อง และด้วยวิธีนี้คุณจะรู้สึกประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น นั่นคือความรู้สึกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
ทำไมความรู้สึก “เปล่งประกาย” จึงนำไปสู่ความสำเร็จ
แม้จะพูดกันอยู่บ่อยๆ แต่นิสัยไม่ได้เกิดจากการทำซ้ำ นิสัยเกิดจากความรู้สึกต่างหาก เมื่อคุณสร้างนิสัยใหม่และรู้สึกประสบความสำเร็จ สมองก็จะจดจำนิสัยนั้น ความรู้สึกประสบความสำเร็จจะสร้างปฏิกิริยาเคมีที่นำไปสู่การทำนิสัยนั้นโดยอัตโนมัติมากขึ้นในอนาคต (และนั่นคือนิยามของคำว่า “นิสัย” เป็นสิ่งที่คุณทำโดยอัตโนมัติ)
“จากงานวิจัยของผม พบว่านิสัยต่างๆ นั้นก่อตัวขึ้นได้แทบจะทันที หากคุณมีความรู้สึกถึงความสำเร็จที่แรงกล้าและฉับไว
BJ Fogg, PhD
จากงานวิจัยของผม พบว่านิสัยต่างๆ นั้นก่อตัวขึ้นได้แทบจะทันที หากคุณมีความรู้สึกถึงความสำเร็จที่แรงกล้าและฉับไว ผมยังพบอีกว่า ความรู้สึกประสบความสำเร็จนี้ไม่มีชื่อเรียกที่เหมาะสม ดังนั้นในหนังสือ “Tiny Habits” (นิสัยเล็กๆ) ของผม ผมจึงตั้งชื่อความรู้สึกนี้ว่า “Emotion Shine” (ความเปล่งประกายทางอารมณ์)
หากจะสร้างนิสัยให้เก่งนั้น คุณต้องรู้สึกเปล่งกระกายให้เก่งจริงๆ ด้วย นี่เป็นความรู้สึกที่ทรงพลัง ความมั่นใจที่ความรู้สึกนี้มอบให้คุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงวิธีการตัดสินใจในแต่ละวันของคุณ
การนำนิสัยเล็กๆ ไปปฏิบัติ
ผมได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวิธีการนำ “Tiny Habits” (นิสัยเล็กๆ) มาปฏิบัติจริง และผมมีโปรแกรมฟรี 5 วันซึ่งคุณจะขอคำแนะนำจากผมหรือจากโค้ชผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกจากผมแล้วได้
แต่สำหรับที่นี่ ผมจะให้ขั้นตอนพื้นฐาน 3 ขั้นตอนกับคุณเพื่อดูว่าวิธีการนี้เป็นอย่างไร
01 ออกแบบนิสัยใหม่ของคุณให้เล็กลง
ไม่ว่าจะคิดถึงนิสัยใหม่อะไรอยู่ ต้องแน่ใจว่าเป็นนิสัยที่คุณต้องการ ไม่ใช่นิสัยที่คุณคิดว่าควรจะทำ วางกรอบนิสัยนั้นให้เล็กและเฉพาะเจาะจง เมื่อผมบอกว่าเล็ก ผมอยากให้คุณตั้งมาตรฐานให้ต่ำ งานวิจัยของผมแสดงให้เห็นว่าการทำจนบรรลุเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น หากต้องการนอนหลับให้เต็มอิ่มขึ้น นิสัยเล็กๆ อาจเป็นการชาร์จโทรศัพท์ไว้ในห้องครัว ไม่ใช่ในห้องนอน หรือหากอยากออกกำลังกายเป็นประจำมากขึ้น นิสัยเล็กๆ อาจเป็นการจัดเตรียมกระเป๋ายิมเอาไว้ตั้งแต่ตอนค่ำเลยก็ได้ และหากมีวันใดที่อยากไปทำให้ใหญ่ขึ้น เช่น ทำท่าเบอร์ปี 20 ครั้งแทน 2 ครั้งตามที่วางแผนไว้ นั่นก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลย
“สิ่งสำคัญคือยิ่งคุณสร้างนิสัยใหม่ให้เล็กมากเท่าไร คุณก็จะพึ่งพาแรงจูงใจน้อยลงเท่านั้น
BJ Fogg, PhD
ให้มองว่าคุณได้คะแนนเพิ่ม และไม่ใช่ข้อกำหนดสำหรับอนาคต สิ่งสำคัญคือยิ่งคุณสร้างนิสัยใหม่ให้เล็กมากเท่าไร คุณก็จะพึ่งพาแรงจูงใจน้อยลงเท่านั้น
02 ค้นหาพื้นที่ในกิจวัตรประจำวันของคุณที่จะใช้นิสัยใหม่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ตัวอย่างเช่น คุณอาจทำนิสัยใหม่อย่างการหายใจทำสมาธิ 3 ครั้งหลังรินกาแฟตอนเช้าหรือหลังหย่อนตัวนั่งในรถเพื่อเดินทางไปทำงาน เพื่อทำให้นิสัยใหม่เข้าที่มากขึ้น ให้จดบันทึกลำดับของพฤติกรรมเอาไว้เป็นสูตร
พอรินกาแฟตอนเช้าแล้ว ก็จะต่อด้วยการหายใจทำสมาธิ 3 ครั้ง
กิจวัตรที่คุณทำอยู่แล้ว (การรินกาแฟตอนเช้า) เป็นสิ่งเตือนความจำที่ดีที่สุดสำหรับการทำนิสัยใหม่ (การหายใจทำสมาธิ 3 ครั้ง)
03 สร้างนิสัยอย่างจงใจ
เรารู้ดีว่าความรู้สึกเปล่งประกายนั้นจะสร้างนิสัยใหม่ แต่อย่าปล่อยโอกาสของคุณให้เสียไปกับความรู้สึกดีๆ นี้ คุณสามารถหาทางลัดเพื่อสร้างความรู้สึก และตั้งใจฝึกหัดนิสัยใหม่ได้โดยการสร้างความรู้สึกเปล่งประกายแบบจงใจ
“ด้วยการฉลองให้ความสำเร็จที่ได้ผล นิสัยของคุณจะสร้างขึ้นได้ภายในไม่กี่วัน
BJ Fogg, PhD
สำหรับบางคน การชนกำปั้น (แบบ Tiger Woods) เป็นการตั้งใจสร้างความรู้สึกเปล่งประกาย ในขณะที่คนอื่นอาจรู้สึกถึงความเปล่งประกายโดยการเต้นเร็วๆ ไปกับเพลงโปรดในหัวของพวกเขา สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว การคุยกับตัวเองก็สร้างความรู้สึกเปล่งประกายได้ ใช้คำพูดอย่าง “ทำได้ดี” หรือ “เยี่ยมไปเลย” ลองค้นหาวิธีต่างๆ และดูว่าอะไรได้ผลกับคุณ (ตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างนิสัยในการทำท่าเบอร์ปี หลังจากที่กระโดดขึ้นไปเป็นครั้งสุดท้าย คุณอาจชนกำปั้นแล้วพูดว่า “ฉันทำได้แล้ว”) ด้วยการฉลองที่ได้ผล นิสัยของคุณจะสร้างขึ้นได้ภายในไม่กี่วัน
และหากสิ่งที่ทำยังไม่แปลงเป็นนิสัย ก็ให้ลองทำนิสัยให้เล็กลงไปอีก หรือหาส่วนอื่นๆ ในกิจวัตรประจำวันของคุณที่จะใส่นิสัยเข้าไปได้ หรือหากการฉลองดูไม่จริงสำหรับคุณ ลองค้นหาวิธีอื่นๆ ที่จะทำให้คุณรู้สึกเปล่งประกายดู
อย่าลืมว่านิสัยบางอย่างจะเข้าที่ในทันที ในขณะที่บางนิสัยจะมีความท้าทายมากขึ้น ในบางกรณี อาจพบว่าในท้ายที่สุดแล้วคุณไม่ได้ต้องการนิสัยบางอย่าง นั่นก็ไม่เป็นไรเลย ลองเปลี่ยนแผนแล้วให้ความสำคัญกับนิสัยใหม่ที่ต้องการสร้างจริงๆ การฝึกฝนจะช่วยให้คุณได้รับทักษะซึ่งจะทำให้มีพลังวิเศษที่จะมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
BJ Fogg, PhD เป็นผู้ก่อตั้ง Behavior Design Lab ที่มหาวิทยาลัย Stanford
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