6 นาทีเรียกเหงื่อสำหรับทั้งครอบครัว

เรียกเหงื่อใน 6 นาทีไปด้วยกันทั้งครอบครัว
การโค้ช
โดย Nike Training
การออกกำลังกายชนิดรวดเร็วนี้ดีไซน์มาเพื่อเรียกความกระฉับกระเฉงและทำให้เลือดสูบฉีด
การออกกำลังกายนี้อาจใช้เวลาไม่นาน แต่ขอบอกเลยว่าจัดเต็ม ภายในเวลา 10 นาที คุณจะได้ใช้มากกว่าแค่แรงกาย ทุกคนในครอบครัวจะต้องเค้นจินตนาการออกมาด้วยการจับคู่รอบนับเข้ากับการบริหารความคิดสุดมันส์
เรียกเหงื่อใน 6 นาที
ได้เวลาออกกำลังกายกันทั้งครอบครัวแล้ว สัปดาห์นี้ เราจะนำความอดทนและความมุ่งมั่นมาเจอกัน หายใจเข้าลึกสัก 2-3 รอบแล้วออกกำลังกายของวันนี้แบบไม่ต้องยั้ง ขอการันตีเลยว่าร่างกายจะต้องเดือด เรี่ยวแรงจะต้องไม่เหลือแน่นอน เวลาที่ต้องใช้มีแค่ 6 นาทีเพราะฉะนั้นจะเด็กวัยไหนก็มาสนุกด้วยกัน เรียกทั้งบ้านมาให้ครบ แล้วมาเริ่มลุยกัน
ฝึกจิต
บริหารร่างกายเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว แต่วันนี้เราจะมาบริหารจิตใจกันด้วย เลือกหมวดหมู่มา 1 อย่าง (เช่น อาหารสีม่วง ซีเรียลรสโปรด คำที่เริ่มต้นด้วย ย.ยักษ์) จากนั้น ในทุกๆ การนับรอบ ให้วิ่งวนไปรอบห้องแล้วให้สมาชิกแต่ละคนบอกชื่อสิ่งที่อยู่ในหมวดหมู่นั้น เช่น ระหว่างกระโดดตบ ทุกคนต้องบอกชื่อนักกีฬาคนดังมา 1 ชื่อ ถ้าใครบอกช้าหรือบอกซ้ำของคนอื่นต้องทำท่ากระโดดตบอีกรอบ
คิดหมวดหมู่ไม่ออกใช่ไหม ใช้คำตอบที่อยู่ตรงหน้าเลย บอกเด็กๆ ให้ใช้จินตนาการเต็มที่ แล้วหาตัวเลือกสนุกๆ มาเล่นกัน
ฝึกจิต
บริหารร่างกายเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว แต่วันนี้เราจะมาบริหารจิตใจกันด้วย เลือกหมวดหมู่มา 1 อย่าง (เช่น อาหารสีม่วง ซีเรียลรสโปรด คำที่เริ่มต้นด้วย ย.ยักษ์) จากนั้น ในทุกๆ การนับรอบ ให้วิ่งวนไปรอบห้องแล้วให้สมาชิกแต่ละคนบอกชื่อสิ่งที่อยู่ในหมวดหมู่นั้น เช่น ระหว่างกระโดดตบ ทุกคนต้องบอกชื่อนักกีฬาคนดังมา 1 ชื่อ ถ้าใครบอกช้าหรือบอกซ้ำของคนอื่นต้องทำท่ากระโดดตบอีกรอบ
คิดหมวดหมู่ไม่ออกใช่ไหม ใช้คำตอบที่อยู่ตรงหน้าเลย บอกเด็กๆ ให้ใช้จินตนาการเต็มที่ แล้วหาตัวเลือกสนุกๆ มาเล่นกัน