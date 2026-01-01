Nike Discovery Mall (Partnered)

Nike Discovery Mall (Partnered)

Closed • Opens at 10:00

Discovery Mall

Kuwait City, Capital, 15005, KW

+965 2291 3653

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Store Hours

Mon - Sun: 10:00 - 22:00

Services

  • Return Information

    Return Information

    This store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.

  • Bra Fit by Nike Fit

    Bra Fit by Nike Fit

    Fit is everything. Get the right bra and the right fit for your favourite activities.

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