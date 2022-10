Em 1990, a linha Air Max deu um salto gigante com o início de uma silhueta que transcendeu rapidamente o seu objetivo de running de performance. Os mais jovens talvez conheçam este look como as "Air Max 90", mas desde o seu lançamento, este design foi considerado como uma evolução das Air Max originais de 1987 e recebeu um nome condizente: Air Max III.

Esta edição celebra o estilo intemporal ao retomar a alcunha original, ao mesmo tempo que recria a sua mais recente versão com uma atenção sem precedentes aos detalhes. Isto inclui o molde original, com uma sola intermédia afunilada em espuma e uma cápsula Air encapsulada no antepé, bem como tração em borracha modernizada. O look exibe a paleta de cores original em Azul Laser incluindo, simultaneamente, materiais originais como pele sintética macia e resistente e nylon brilhante. Esta versão é até apresentada na caixa Air Max original e inclui uma etiqueta retro.