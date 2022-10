Allez! Allez! Allez! A Jordan e o Paris Saint-Germain juntam-se novamente, desta vez com uma modernização das AJ5. O posicionamento da marca "PANAME" (uma alcunha de Paris) é apresentado em toda a peça, enquanto a sola exterior tipo gelo inclui o logótipo com as marcas Jumpman e PSG estampado no calcanhar. Combinando os melhores elementos do modelo original, como o sistema de travões nos atacadores, a pele premium e a icónica sola intermédia pontiaguda, com a sofisticação da moda parisiense (não percas a etiqueta "encerada" no calcanhar), estas sapatilhas emanam um estilo cobiçado a cada passada.

