O draft de 2003 foi uma das melhores fontes de talento que a liga alguma vez presenciou. Denver selecionou o Carmelo Anthony na terceira escolha geral, que brilhou como um profissional depois de apenas um ano em Syracuse. O impacto do 'Melo foi imediato. Um signatário da marca Jordan desde o início, era tão conhecido pela sua linha de sapatilhas de assinatura como pela sua rotação constante das edições de jogador das Air Jordan. As mais recentes Air Jordan II celebram o 15.º aniversário da estreia do 'Melo como profissional. Recuperam a edição de jogador de 2004 com maior enfoque no 'Melo, substituindo o logótipo Jumpman na palmilha pelo logótipo manuscrito do jogador e o "23" na presilha da língua, o número da sua camisola nos Denver. Com pele rica de alta qualidade e as cores desta cidade um quilómetro acima do nível do mar, estão agora disponíveis ao público pela primeira vez desde 2004.