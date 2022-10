O próprio MJ previu que, assim que fossem lançadas, as AJXI iriam subir ao altar nos pés de noivas e noivos. Estava certo. Sendo talvez as primeiras sapatilhas de basquetebol de performance com um look tão fantástico para um vestido de gala como para a modalidade, as AJXI continuam a marcar posição em qualquer lugar. A mais recente edição para mulher troca os tradicionais detalhes em pele patenteada das sapatilhas por um brilho metalizado, dando início a um novo capítulo das histórias de design que tornam as AJXI uma lenda do calçado.