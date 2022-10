200,00 €

Tendo surgido como parte da coleção 2017 AF-100, o design das AF-1 da PSNY está de volta. O design tira inspiração de elementos das AF-1 High, Mid e Low assente nesta ideia de sustentabilidade e utilização de restos de materiais que, de outro modo, tornar-se-iam desperdício. Fabricadas em Cinzento, as sapatilhas são fundamentalmente umas AF-1 Low com elementos adicionais que criam o look de umas AF-1 High. Além disso, o reforço dos ilhós móvel presente nas sapatilhas oferece algumas opções de utilização, permitindo que as utilizes com ou sem atacadores ou até mesmo invertidas.