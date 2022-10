Estas Air Force 1 fazem uma viagem no tempo até 2001, altura em que eram conhecidas como "Hong Kong". Lançadas como parte da gama "B", uma linha de silhuetas icónicas da Nike, estas sapatilhas incluíam elementos de design exclusivos e conquistaram os entusiastas de sapatilhas em todo o mundo. A parte superior das AF1 em Verde Forest Escuro, com detalhes em Borgonha e um Swoosh bordado, era absolutamente inédita. Este modelo está agora de regresso com uma construção em pele polida de alta qualidade que faz jus às AF1 B originais.