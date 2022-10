350,00 €

Criadas em colaboração com o designer de moda Jerry Lorenzo da Fear of God, as sapatilhas de basquetebol Nike Air Fear of God combinam atributos de desempenho comprovado com o estilo urbano e desportivo do calçado de luxo. A coleção Nike x Fear of God representa uma viagem completa para qualquer jogador: das ruas ao campo ou do túnel à entrevista pós-jogo.