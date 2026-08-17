School Shoes & Trainers

(408)
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Sko til herre
Nike Tennis Classic
Sko til herre
1 049 kr
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Herresko
Nike P-6000 SE
Herresko
1 399 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko
Bestselger
Nike P-6000
Sko
1 399 kr
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sko til herre
Nike Air Max 90
Sko til herre
1 749 kr
NIke Air Force 1
NIke Air Force 1 Sko til store barn
NIke Air Force 1
Sko til store barn
1 149 kr
Nike Air Force 1 LE
Nike Air Force 1 LE Sko til store barn
Bestselger
Nike Air Force 1 LE
Sko til store barn
1 149 kr
Nike Air Force 1 LV8
Nike Air Force 1 LV8 Sko til store barn
Nike Air Force 1 LV8
Sko til store barn
1 249 kr
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Sko til store barn
Bestselger
Nike Air Force 1
Sko til store barn
1 249 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko til store barn
Bestselger
Nike Air Max Plus
Sko til store barn
1 649 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko til store barn
Bestselger
Nike P-6000
Sko til store barn
1 049 kr
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesko med refleksdetaljer
+2
Nike Air Max Moto 2K
Damesko med refleksdetaljer
1 499 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Herresko
Nike Air Max Plus
Herresko
2 199 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko
Nike P-6000
Sko
1 399 kr
Nike Air Rift
Nike Air Rift Damesko
Nike Air Rift
Damesko
1 499 kr
Nike Air Rift Mesh
Nike Air Rift Mesh Sko til dame
Nike Air Rift Mesh
Sko til dame
1 399 kr
Nike Air Rift
Nike Air Rift Damesko
Bestselger
Nike Air Rift
Damesko
1 499 kr
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Sko til store barn
Resirkulerte materialer
Nike Court Borough Low Recraft
Sko til store barn
749 kr
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herresko
Bestselger
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herresko
1 499 kr
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Lav fotballsko til gress
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Lav fotballsko til gress
3 349 kr
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herresko
Bestselger
Nike Air Force 1 '07
Herresko
1 399 kr
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herresko
Bestselger
Nike Air Force 1 '07
Herresko
1 399 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko
Bestselger
Nike P-6000
Sko
1 399 kr
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Sko til herre
Bestselger
Nike Air Max Plus 3
Sko til herre
2 199 kr
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Nike Mercurial Vapor 17 Elite Lav fotballsko til gress
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Lav fotballsko til gress
3 149 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Damesko
Bestselger
Nike P-6000
Damesko
1 399 kr
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damesko med refleksdetaljer
+2
Resirkulerte materialer
Nike V5 RNR
Damesko med refleksdetaljer
1 049 kr
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damesko
Nike V5 RNR
Damesko
1 049 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Damesko
Nike P-6000
Damesko
1 399 kr
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Damesko
Bestselger
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Damesko
1 399 kr
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Damesko
Nike Air Max 90
Damesko
1 849 kr
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesko
Bestselger
Nike Air Force 1 '07
Damesko
1 399 kr
Nike Initiator
Nike Initiator Damesko
Bestselger
Nike Initiator
Damesko
999 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Damesko
Bestselger
Nike P-6000
Damesko
1 399 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko
Bestselger
Nike P-6000
Sko
1 399 kr
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Løpesko til vei for store barn
Resirkulerte materialer
Nike Vomero 18
Løpesko til vei for store barn
1 399 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko til store barn
Nike P-6000
Sko til store barn
1 049 kr
Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE Sko til store barn
Nike Air Max 95 SE
Sko til store barn
1 599 kr
Tennis Classic
Tennis Classic Sko til herre
Nyankommet
Tennis Classic
Sko til herre
1 149 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy «Kylian Mbappé»
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy «Kylian Mbappé» Høye fotballsko til forskjellige typer underlag til små barn
Nyankommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy «Kylian Mbappé»
Høye fotballsko til forskjellige typer underlag til små barn
949 kr
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Sko til store barn
Nyankommet
Air Jordan 1 Mid
Sko til store barn
1 249 kr
Nike Mercurial Superfly 11 Club «Kylian Mbappé»
Nike Mercurial Superfly 11 Club «Kylian Mbappé» Høye fotballsko til flere underlag til store barn
Nyankommet
Nike Mercurial Superfly 11 Club «Kylian Mbappé»
Høye fotballsko til flere underlag til store barn
699 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy «Kylian Mbappé»
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy «Kylian Mbappé» Høye fotballsko til flere underlag til store barn
Nyankommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy «Kylian Mbappé»
Høye fotballsko til flere underlag til store barn
949 kr
Nike Mercurial Superfly 11 Club «Kylian Mbappé»
Nike Mercurial Superfly 11 Club «Kylian Mbappé» Høy fotballsko til bruk innendørs eller på banen til store barn
Nyankommet
Nike Mercurial Superfly 11 Club «Kylian Mbappé»
Høy fotballsko til bruk innendørs eller på banen til store barn
699 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy «Kylian Mbappé»
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy «Kylian Mbappé» Fotballsko (høy) til grus/turf til store barn
Nyankommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy «Kylian Mbappé»
Fotballsko (høy) til grus/turf til store barn
949 kr
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Sko til dame
Nyankommet
Nike Air Max 90
Sko til dame
1 849 kr
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro «Kylian Mbappé»
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro «Kylian Mbappé» Lav fotballsko til gress til store barn
Nyankommet
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro «Kylian Mbappé»
Lav fotballsko til gress til store barn
1 749 kr
Nike Mercurial Superfly 11 Club «Kylian Mbappé»
Nike Mercurial Superfly 11 Club «Kylian Mbappé» Høye fotballsko til forskjellige typer underlag til små barn
Nyankommet
Nike Mercurial Superfly 11 Club «Kylian Mbappé»
Høye fotballsko til forskjellige typer underlag til små barn
699 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy «Kylian Mbappé»
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy «Kylian Mbappé» Høy fotballsko til kunstgress til store barn
Nyankommet
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy «Kylian Mbappé»
Høy fotballsko til kunstgress til store barn
949 kr
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesko
Nyankommet
Nike Air Force 1 '07
Damesko
1 499 kr
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Treningssko til herre
Nyankommet
Nike MC Trainer 4
Treningssko til herre
949 kr
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Sko til små barn
Nyankommet
Nike Tennis Classic
Sko til små barn
799 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko til små barn
Nyankommet
Nike P-6000
Sko til små barn
949 kr
Nike Air Max Bia
Nike Air Max Bia Sko til sped- og småbarn
Nyankommet
Nike Air Max Bia
Sko til sped- og småbarn
629 kr
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Sko til store barn
Nyankommet
Nike Tennis Classic
Sko til store barn
949 kr
Nike Tennis Essential
Nike Tennis Essential Sko til små barn
Nyankommet
Nike Tennis Essential
Sko til små barn
399 kr
Nike Air Max Fire
Nike Air Max Fire Sko til små barn
Nyankommet
Nike Air Max Fire
Sko til små barn
849 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko til små barn
Nyankommet
Nike Air Max Plus
Sko til små barn
1 199 kr
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Sko til spedbarn/småbarn
Nyankommet
Nike Air Max Moto 2K
Sko til spedbarn/småbarn
999 kr
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Sko til små barn
Nike Air Max Moto 2K
Sko til små barn
999 kr
Nike Cortez
Nike Cortez Damesko
Nike Cortez
Damesko
1 149 kr
Nike Zoom Skylon 11
Nike Zoom Skylon 11 Sko
Nike Zoom Skylon 11
Sko
1 499 kr
Nike Zoom Skylon 11
Nike Zoom Skylon 11 Sko til dame
Nike Zoom Skylon 11
Sko til dame
1 499 kr
Nike Tennis Centre SE «Florette»
Nike Tennis Centre SE «Florette» Sko til dame
Nike Tennis Centre SE «Florette»
Sko til dame
1 399 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Damesko
Nike Air Max Plus
Damesko
2 299 kr
Nike Rift 2 SE
Nike Rift 2 SE Sko til store/små barn
Nike Rift 2 SE
Sko til store/små barn
949 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko til store barn
Nike Air Max Plus
Sko til store barn
1 649 kr
Nike Ava Edge
Nike Ava Edge Sko til herre
Bestselger
Nike Ava Edge
Sko til herre
1 749 kr
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Damesko
Resirkulerte materialer
Nike Cortez Textile
Damesko
1 049 kr
Nike Sprint Sister
Nike Sprint Sister Sko til dame
Nike Sprint Sister
Sko til dame
1 049 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Damesko
Bestselger
Nike P-6000
Damesko
1 399 kr
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Sko til dame
Nike Tennis Classic
Sko til dame
1 249 kr
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Sko til store barn
Nike Air Max Moto 2K
Sko til store barn
1 249 kr
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesko
Nyankommet
Nike Air Force 1 '07
Damesko
1 499 kr
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Treningssko til herre
Nyankommet
Nike MC Trainer 4
Treningssko til herre
949 kr
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Sko til små barn
Nyankommet
Nike Tennis Classic
Sko til små barn
799 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko til små barn
Nyankommet
Nike P-6000
Sko til små barn
949 kr
Nike Air Max Bia
Nike Air Max Bia Sko til sped- og småbarn
Nyankommet
Nike Air Max Bia
Sko til sped- og småbarn
629 kr
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Sko til store barn
Nyankommet
Nike Tennis Classic
Sko til store barn
949 kr
Nike Tennis Essential
Nike Tennis Essential Sko til små barn
Nyankommet
Nike Tennis Essential
Sko til små barn
399 kr
Nike Air Max Fire
Nike Air Max Fire Sko til små barn
Nyankommet
Nike Air Max Fire
Sko til små barn
849 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko til små barn
Nyankommet
Nike Air Max Plus
Sko til små barn
1 199 kr
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Sko til spedbarn/småbarn
Nyankommet
Nike Air Max Moto 2K
Sko til spedbarn/småbarn
999 kr
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Sko til små barn
Nike Air Max Moto 2K
Sko til små barn
999 kr
Nike Cortez
Nike Cortez Damesko
Nike Cortez
Damesko
1 149 kr
Nike Zoom Skylon 11
Nike Zoom Skylon 11 Sko
Nike Zoom Skylon 11
Sko
1 499 kr
Nike Zoom Skylon 11
Nike Zoom Skylon 11 Sko til dame
Nike Zoom Skylon 11
Sko til dame
1 499 kr
Nike Tennis Centre SE «Florette»
Nike Tennis Centre SE «Florette» Sko til dame
Nike Tennis Centre SE «Florette»
Sko til dame
1 399 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Damesko
Nike Air Max Plus
Damesko
2 299 kr
Nike Rift 2 SE
Nike Rift 2 SE Sko til store/små barn
Nike Rift 2 SE
Sko til store/små barn
949 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko til store barn
Nike Air Max Plus
Sko til store barn
1 649 kr
Nike Ava Edge
Nike Ava Edge Sko til herre
Bestselger
Nike Ava Edge
Sko til herre
1 749 kr
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Damesko
Resirkulerte materialer
Nike Cortez Textile
Damesko
1 049 kr
Nike Sprint Sister
Nike Sprint Sister Sko til dame
Nike Sprint Sister
Sko til dame
1 049 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Damesko
Bestselger
Nike P-6000
Damesko
1 399 kr
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Sko til dame
Nike Tennis Classic
Sko til dame
1 249 kr
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Sko til store barn
Nike Air Max Moto 2K
Sko til store barn
1 249 kr