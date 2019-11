Hvordan løpe med hund

Sosiale medier og reklame

Informasjonskapsler for sosiale medier gir deg muligheten til å koble deg til det sosiale nettverket ditt, og dele innhold fra nettstedet vårt via sosiale medier. Informasjonskapsler for annonser (fra tredjeparter) samler informasjon som bidrar til å kunne tilpasse annonseringen på en bedre måte i henhold til dine interesser, både innenfor og utenfor Nikes nettsider. I noen tilfeller kan disse informasjonskapslene innebære behandling av personopplysningene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, kan du se våre Personverns- og informasjonskapselvilkår. Hvis du deaktiverer disse informasjonskapslene, kan det resultere i at du ser annonser som ikke er like relevante for deg, eller at du ikke er i stand til å koble til like effektivt med Facebook, Twitter eller andre sosiale nettverk, og/eller at du ikke kan dele innhold på sosiale medier.