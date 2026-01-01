Tilbake til SøkNike Factory Store - Desert RidgeStengt • Åpner 11:0021001 N Tatum Blvd Ste 38-1330Phoenix, AZ, 85050-5216, US4802824363Få veibeskrivelserÅpningstiderman. - lør.: 11:00 - 21:00søn.: 11:00 - 18:00TjenesterHent bestillingKjøp favorittene dine på nett og hent dem i butikk.Nike-eksperterFå råd i sanntid fra ekspertteamet vårt – om alt innen sport og stil.Slik shopping burde væreSom medlem får du 60 dager til bekymringsfri utprøving samt retur uten kvittering på alle varer.Kjøp Nike Factory-salgProduktene og avslagene du finner i Nike Factory-butikkene, er nå tilgjengelige på nett.Kjøp Nike Factory-salgBli medlemNye medlemmer i Nike-appen får 15 % avslag på det første kjøpet i butikk.Butikker i nærhetenButikkatalogNike Factory Store - PhoenixOutlets at Anthem4250 W Anthem Way., Suite 375Phoenix, AZ, 85086-0415, USStengt • Åpner 10:00Nike Factory Store - Tempe Marketplace2000 E Rio Salado Pkwy Ste 1253Tempe, AZ, 85288-5181, USStengt • Åpner 11:00Nike Factory Store - GlendaleTanger Outlet Center - Westgate6800 N 95th Ave Suite 590Glendale, AZ, 85305-6813, USStengt • Åpner 10:00