Tre måter å være mer til stede på

Nå til dags er det veldig enkelt å miste evnen til å være tilstede. Vi oversvømmes hele tiden av informasjon: fra verdenssituasjonen, jobbene våre, vennene våre og skjermene våre. Alt dette kan føles overveldende og føre til at vi mister kontakten med øyeblikket.



Heldigvis kan noen enkle mindfulness-verktøy hjelpe deg med å ta tilbake kontrollen og umiddelbart gjøre deg roligere og sterkere. Neste gang du trenger å være tilstede eller årvåken, kan du prøve en av disse teknikkene: