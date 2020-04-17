Tre måter å være mer til stede på

Tre måter å være mer tilstede på
Veiledning og ernæring
av Branden Collinsworth
Ta en mental pause fra hverdagens kjas og mas for å være mer tilstede.
Nå til dags er det veldig enkelt å miste evnen til å være tilstede. Vi oversvømmes hele tiden av informasjon: fra verdenssituasjonen, jobbene våre, vennene våre og skjermene våre. Alt dette kan føles overveldende og føre til at vi mister kontakten med øyeblikket.
Heldigvis kan noen enkle mindfulness-verktøy hjelpe deg med å ta tilbake kontrollen og umiddelbart gjøre deg roligere og sterkere. Neste gang du trenger å være tilstede eller årvåken, kan du prøve en av disse teknikkene:
- Trekk pusten godt i ett minutt. Jeg legger stor vekt på pust med klientene mine, og det er en god grunn til det: Det er et kraftig verktøy som umiddelbart kan endre tankesettet ditt. Og i en verden der vi prøver å tilpasse oss en ny normaltilstand, er det forfriskende at en enkel handling som å puste fortsatt har stor effekt. Pust dypt inn og ut i ett minutt, med omtrent fem sekunder på hver av disse. Fokuser fullt ut på pusten din og lyden av luft som strømmer inn og ut.
- Kom i kontakt med deg selv igjen. Gjennom store deler av dagen kommer det en konstant strøm av varslinger og informasjon fra alle retninger, og dette kan være krevende. Den gode nyheten er at vi alltids kan velge å slå de av og lade batteriene. Prøv å koble fra alle enhetene dine og bruk noen minutter på å komme i kontakt med deg selv. Legg merke til alt rundt deg – luktene, lydene, fargene, og bare vær tilstede. Bare noen få minutter med å øve på mindfulness som dette kan roe deg ned umiddelbart og gjøre deg mer tilstede.
- Gjenta et mantra. Det å si en personlig intensjon høyt kan umiddelbart gi deg mer energi og gjøre deg mer tilstede. Når jeg trenger å sentrere meg, gjentar jeg: «Gi alt». For meg betyr det at når jeg begynner å slite – med treningen, med yogaen, med virksomheten eller til og med med mine kjære – og jeg føler for å gi opp, minner jeg meg selv på at jeg fortsatt har et nivå til. At jeg klarer mer, og at det er magi når jeg er ferdig med slitet. For å gjøre dette selv kan du tenke på en bekreftelse som virkelig betyr noe for deg: noe som er positivt, energigivende og forankret i lidenskap og kjærlighet. Når du trenger å være tilstede, gjentar du mantraet i hodet, eller du kan til og med si det høyt.
Husk at selv om du ikke kan kontrollere alt som skjer rundt deg, kan du kontrollere hvordan du reagerer. Disse teknikkene kan virke enkle, men det finnes en kraft i den enkelheten. Og snart kommer du til å finne ut at du kan bruke disse verktøyene enkelt, raskt og konsekvent for å være mer tilstede og se mer positivt på livet.