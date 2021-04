Trener Joelle D'Fontaine om hvorfor alle bør danse

Dans handler om mer enn å bevege kroppen – det handler om å bevege sjelen. Nike-trener og koreograf Joelle D’Fontaine lærte det selv da han mer eller mindre snublet inn i et danseoppdrag på en nattklubb for homofile, hvor han ble så forelsket i kunstformen at han sluttet i kontorjobben og brukte den (tilsynelatende endeløse) energien sin på å undervise i dans på heltid. Jaclyn Byrer er sertifisert personlig trener, ernæringscoach og spesialist på atferdsendring, og leder an i kampen for velvære og aktivitet hos Nike. Hun holder mikrofonen varm i denne episoden av «Trained» mens programleder Ryan Flaherty har pappaperm. Hun prater med grunnleggeren av dansestudioet At Your Beat om hvordan man kan bruke dans for å overvinne angst, få et bedre forhold til kroppen sin og nyte livet. Joelle har også noen råd om hva vi kan gjøre for å få et større mangfold innen fitness – noe som angår både dansere og ikke-dansere.