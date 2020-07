Spiser du gjennomgående bra, vil du føle deg bra. Rent anekdotisk vet vi godt at dette stemmer.



Men det kan også bevises: Riktig ernæring kan føre til positive endringer på et mikroskopisk nivå i kroppen. Næringsstoffene i maten vi spiser, blir til drivstoff for mitokondriene – motorene i cellene våre. Mitokondriene er drivkraften bak alt det kroppen gjør, inkludert pusting, muskelbevegelse og produksjon av essensielle hormoner. «Jo bedre kvalitet det er på maten, desto mer drivstoff leverer vi», sier Brian St. Pierre, RD, ernæringsleder hos Precision Nutrition, et coachingselskap for profesjonelle atleter og hverdagsatleter.



«Å spise frukt, grønnsaker, proteiner og minimalt prosessert mat kan bidra til å løfte humøret, øke energinivået og forbedre søvnen og restitusjonen din», sier St. Pierre. «På lang sikt bør alle de tingene gjøre deg til en bedre løper.»



Dette høres kanskje ut som sunn fornuft, men en av de viktigste årsakene til at vi ikke klarer å spise slik, er at vi tenker at alt må være perfekt. «Folk går ofte veldig hardt ut, med en alt-eller-ingenting-tilnærming til kostholdet sitt», sier St. Pierre. «Så faller de av fordi det ikke er gjennomførbart.» Dette er gjennomførbart: små, sunne endringer som lett blir til vaner.



«Se på kostholdet ditt som et kontinuum», sier St. Pierre. «Det betyr at du spør deg selv: Hvilke kostholdsvalg kan jeg ta som bare er bitte litt bedre enn det jeg gjør nå?» Kanskje det betyr å drikke én brus mindre per dag, eller å bytte ut et skolebrød til lunsj med en frukt. Du gjør en liten endring, sier St. Pierre, og så stiller du deg selv det samme spørsmålet igjen, uke etter uke.



«Før du vet ordet av det har du fullstendig lagt om kostholdet ditt», sier han, og det kunne du ikke fått til over natten.