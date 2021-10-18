Klar for veien: Nike Sole 2.0 x Össur Running Blade

Se for deg en idrettsutøver i verdensklasse som setter sammen sitt eget utstyr med saks og lim i garasjen.

Det høres kanskje sprøtt ut, men det var tilfelle for paratriatleten Sarah Reinertsen, som pleide å sage sålene av sko for å få provisorisk grep på løpeprotesen sin (en spesiallaget benprotese til sport).

«Vi kan gjøre det bedre!» var den umiddelbare reaksjonen fra den erfarne Nike-innovatøren og tidligere friidrettstreneren Tobie Hatfield, da han så Sarahs ad hoc-løsning for første gang. Det resulterte i Nike Sole 1.0 – et grepsystem for Össur-løpeproteser som forandret livet for paraidrettsutøvere overalt, og gjorde at de kunne fjerne nedslitte såler og smette på nye i løpet av sekunder.

Selv om 1.0-versjonen var revolusjonerende, «designer vi aldri et perfekt produkt», som Tobie sier i filmen ovenfor – og bekrefter at når det gjelder innovasjon, finnes det ingen mållinje. Ni år senere har en ny generasjon av atleter og innovatører tatt tak i stafettpinnen og dyttet grensene enda lenger.

Se filmen for å få vite mer om historien bak Nike Sole 2.0. Les deretter nedenfor for å lære hvor prosjektets ledende designer, George Xanthos, tok det videre.