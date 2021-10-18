Klar for veien: Nike Sole 2.0 x Össur Running Blade
Innovasjon
Nike-designere er inspirert av paraatleters gjør-det-selv-innstilling og utvikler livsforandrende måter å løpe med proteser på. Her er den nyeste utgaven.
«Proof of Concept» er en serie som presenterer revolusjonerende innovasjoner innen sport, helse og funksjonalitet.
Se for deg en idrettsutøver i verdensklasse som setter sammen sitt eget utstyr med saks og lim i garasjen.
Det høres kanskje sprøtt ut, men det var tilfelle for paratriatleten Sarah Reinertsen, som pleide å sage sålene av sko for å få provisorisk grep på løpeprotesen sin (en spesiallaget benprotese til sport).
«Vi kan gjøre det bedre!» var den umiddelbare reaksjonen fra den erfarne Nike-innovatøren og tidligere friidrettstreneren Tobie Hatfield, da han så Sarahs ad hoc-løsning for første gang. Det resulterte i Nike Sole 1.0 – et grepsystem for Össur-løpeproteser som forandret livet for paraidrettsutøvere overalt, og gjorde at de kunne fjerne nedslitte såler og smette på nye i løpet av sekunder.
Selv om 1.0-versjonen var revolusjonerende, «designer vi aldri et perfekt produkt», som Tobie sier i filmen ovenfor – og bekrefter at når det gjelder innovasjon, finnes det ingen mållinje. Ni år senere har en ny generasjon av atleter og innovatører tatt tak i stafettpinnen og dyttet grensene enda lenger.
Se filmen for å få vite mer om historien bak Nike Sole 2.0. Les deretter nedenfor for å lære hvor prosjektets ledende designer, George Xanthos, tok det videre.
Møt George, hoveddesigner av Nike Sole 2.0. (1) Nike Sole 1.0 bilder fra 2012. (2) Tidlig prototype av 2.0s nye og forbedrede sikringssystem i aksjon.
Fase 1: Utfordringer med feste
Læringsmål: Start med empati – og ambisjoner
Etter å ha jobbet med funksjonelle gjennombrudd som Nike FlyEase (enkle av-og-på-løsninger) og Nike Pulse (høykvalitets sko for helsepersonell), er George ikke ukjent med empatisk design – prosessen med å sette deg i andres sko for å bedre forstå hva de trenger.
For Nike Sole 2.0 betydde det å komme inn i hodet på de som bruker løpeproteser. Se for deg Sarahs hjemmelagde løsning fra tidligere, spol frem noen måneder, og hun har en gammel joggesko fastlimt på foten. Derfor er Nike Sole-skiftesystemet så viktig – og grunnen til at teamet var fast bestemt på å gjøre 2.0 enklere å feste og fjerne enn noen gang før.
Men de var ikke fornøyd med å stoppe der, og satte i gang med å introdusere alternativer – for hvem vil vel bare ha ett par sko? Eksempel: atleter som trenger å bytte fra vanlig såle til pigger. «Løpeproteser er dyre», påpeker George. «De fleste paraatleter har ikke råd til å ha et sett proteser kun for konkurranse» – derav behovet for å kunne bytte såler på det ene settet.
Utviklingen av en ny festemekanisme er beskrevet i filmen øverst. Men for George var den utfordrende seieren bare begynnelsen på reisen.
(1) Paralympisk lengdehopper Markus Rehm og George samarbeider ved Össurs hovedkontor på Island. (2) Slo-mo-opptak av Markus som tester prototyper. (3) Markus hadde skreddersydd lengdehopprotesen sin for å få de fremre piggene så langt frem som mulig.
Fase 2: Innovatør x atlet
Læringsmål: Vær klar for å ta feil
Etter å ha tatt nattflyet til Reykjavík, dro George rett til hovedkontoret til Össur protetikk – mangeårig partner på Nike Sole-initiativet – og gjorde seg klar til å sette måneder med designarbeid på prøve.
Der hoppet han inn i en maratonlang arbeidsøkt sammen med den paralympiske lengdehopperen Markus Rehm. I løpet av få minutter var «plan A» ute av vinduet. Da de så Markus løpe og hoppe i sakte film, så de at Georges første prototype ikke fikk ordentlig kontakt med bakken!
I et forsøk på å redusere vekten hadde han forkortet lengden på sålen – tilsynelatende litt for langt. «Jeg så umiddelbart at Markus landet bak grepområdet på protesen», sier George. Så bar det rett tilbake til verkstedet igjen. «Vi begynte å undersøke og justere prototypene og testet dem på nytt.»
Det var bare ett av «aha»-øyeblikkene de to hadde i løpet av en svært produktiv helg. Andre forbedringer inkluderte fjerning av plastknotter som kan utgjøre en sklifare for lengdehoppere, og flytting av pigger helt til fronten for målrettet grep.
(1) George så at svært få eliteatleter ønsker mellomsåle (demping mellom protesen og piggebrettet) fordi «protesen er [allerede] en stor fjær». (2) Avhengig av sport bruker forskjellige utøvere forskjellige piggkonfigurasjoner. (3) Georges piggplate har kuttespor som gjør den mulig å spesialtilpasse.
Fase 3: Spissrotgang
Læringsmål: Gjør tilbakeslag til muligheter
Det som skjedde videre på Össurs hovedkvarter, var at George fordypet seg i tilbakemeldinger fra enda flere paraatleter i verdensklasse.
Men han kom bare så vidt utenfor porten før han gikk rett inn i en murvegg: På spørsmål om de ville bruke Nike Soles unike sålebyttesystem, var svaret fra et titalls utøvere et samlet og rungende «nei».
I motsetning til de fleste paraløpere har toppløperne som regel tilgang til flere protesesett – og har mulighet til å dedikere ett til konkurranser. (Det betyr vanligvis å lime en strømlinjeformet piggplate direkte på protesen.)
Dette betydde likevel ikke at alt var forgjeves. George minnes at atletene også «raskt så verdien av byttesystemet for de aller fleste paraatleter – og hvordan de selv ville hatt nytte [av det] tidligere i sin idrettskarriere, da de selv også bare hadde ett protesesett».
I stedet for å konsultere eliteatleter som ikke er relevante for prosjektet, identifiserte George i stedet en helt ny brukergruppe – og en veldig inspirerende gruppe.
«Jeg liker å tenke på dem som racerbilførere», sier George om toppløperne og deres forhold til protesene. «De finjusterer hele tiden motoren, fjerner vekten og gjør endringer. Det er utrolig som designer å se.»
Han benyttet anledningen til å ytterligere optimalisere et alternativ med en tilpasningsbar piggplate, slik at hoppere kan justere den annerledes enn sprintere og så videre.
Islands naturlige geometri ga inspirasjon til designet av piggplaten på Sole 2.0. Kantene stiger slik at de klemmer og støtter piggtoppene og danner et sekundært grep i ytterkanten.
Fase 4: Inspirasjonsreise
Læringsmål: Form kan føre til funksjon
Etter en fullpakket uke med teknisk innsikt hos Össurs atleter og ingeniører var George klar for litt sansestimulering.
Han leide en bil og utforsket Islands unike landskap. Til slutt kom han til Svartifossen – en forbløffende naturperle som han beskriver som den delen av turen som gjorde størst inntrykk.
«Den ser ut som et stort pipeorgel, fordi basaltkolonnene er ordnet vertikalt», minnes George. «Den visuelle rytmen de skaper sammen, er fantastisk. De er både geometriske og organiske samtidig.»
Han brukte denne inspirasjonen på piggplaten på Sole 2.0 – ikke bare som et tiltalende visuelt motiv, men som en kilde til praktisk nytte, med skrå kanter som beveger seg sømløst for å gi mer materiale der det er nødvendig.
(1) Hver fordypning og kant på den nye sålen til veien tjener et formål. (2) Tilbake på Nikes hovedkvarter i Oregon hadde George mindre tilgang til slitasjetestere – men hvem var vel bedre enn Sarah, som var grunnen til at teamet satte ut på denne reisen i utgangspunktet?
Fase 5: Finpuss
Læringsmål: Forbedring er midlertidig – så hva blir det neste?
Med piggplaten godt i gang vendte George oppmerksomheten mot sålen til bruk på veien. For å få noen idéer tenkte han tilbake på første gang han så Nike Sole 1.0 i bruk: på barn som hadde det kjempegøy på et arrangement med Challenged Athletes Foundation (CAF) for noen år siden.
«Jeg så unge paraatleter løpe på gress, løpe på veien, spille basketball og mange andre idretter», husker han. «Det var inspirerende å se hvordan kombinasjonen av Össur-protesen og Nike Sole frigjorde disse atletene, som ble fulle av energi og optimisme når de lærte teknikker på CAF-klinikkene for å hjelpe dem med å bevege seg bedre.»
For å kunne tilby allsidighet med flere overflater for multisport-utøvere som er med på alle aktiviteter under solen, sier George at han «tok de beste grepselementene fra basket og løping, fiskebein og knotter, og forsøkte å skape den perfekte hybrid».
Resultatet kan sees fra tidlig skisse til ferdig produkt ovenfor. Men, som enhver god innovatør, tenker George allerede fremover på fremtidige forbedringer – som kan inkludere et komplett arsenal av sportsspesifikke grepalternativer.
«Kanskje [vi vil] tilby noe som er enda mer robust for terrengløping,» tenker han høyt. «Og kanskje en bare for basket, [så] man kan ha fire forskjellige utskiftbare såler.»
Eller mer, for den saks skyld. Når det gjelder å innovere for paraatleter, er fremtiden vidåpen. Som George uttrykker det: «Hvem vet hva som er mulig?» Én ting er sikkert: Han vil gjøre sitt beste for å finne ut av det.
Vil du ha en? Hvis du eller noen du kjenner er nysgjerrig på hvordan du får tak i en Nike Sole 2.0, kan du besøke nettstedet til vennene våre hos Össur. Sole 2.0-sålesystemet kommer som standard med utvalgte Össur-produkter.
Film: Azsa West
Tekst: Brinkley Fox