Klar for veien: Nike Sole 2.0 x Össur Running Blade

Fase 5: Finpuss

Læringsmål: Forbedring er midlertidig – så hva blir det neste?

Med pigg-protesen godt i gang vendte George oppmerksomheten mot vei-sålen. For å få noen idéer, tenkte han tilbake på første gang han så Nike Sole 1.0 i bruk: på barn som hadde det kjempegøy på et Challenged Athletes Foundation (CAF)-arrangement for noen år siden.

«Jeg så unge parautøvere løpe på gress, løpe på veien, spille basketball og mange andre idretter», husker han. «Det var inspirerende å se hvordan kombinasjonen av Össur-protesen og Nike Sole frigjorde disse idrettsutøverne, som ble fulle av energi og optimisme når de lærte teknikker på CAF-klinikkene for å hjelpe dem med å bevege seg bedre.»

For å kunne tilby allsidighet med flere overflater for multisport-utøvere som er med på alle aktiviteter under solen, sier George at han «tok de beste grep-elementene fra basket og løping, fiskebein og knotter, og forsøkte å skape den perfekte hybrid».

Resultatet kan sees fra tidlig skisse til ferdig produkt ovenfor. Men, som enhver god innovatør, tenker George allerede fremover på fremtidige forbedringer – som kan inkludere et komplett arsenal av sportsspesifikke grepalternativer.

«Kanskje [vi vil] tilby noe som er enda mer robust for terrengløping,» tenker han høyt. «Og kanskje en bare for basket, [så] man kan ha fire forskjellige utskiftbare såler.»

Eller mer, for den saks skyld. Når det gjelder å innovere for paraidrettsutøvere, er fremtiden vidåpen. Som George uttrykker det: «Hvem vet hva som er mulig?» En ting er sikkert: Han vil gjøre sitt beste for å finne ut av det.