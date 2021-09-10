Over skyene: Takbaner i Hongkong
Innovasjon
En kasusstudie om hvordan innovativt design kan forbinde generasjoner, styrke lokalsamfunn og gjøre sport mer inkluderende.
«Proof of Concept» er en serie som presenterer revolusjonerende innovasjon innen sport, helse og funksjonalitet.
Melody Siu hadde et lite problem på skolen: Hun likte naturfag like mye som hun likte kunst. Til syvende og sist valgte hun begge. «Det er jo naturlig når du ser for deg en fremtid som [kombinerer] disse to disiplinene, at det blir noe i retning av arkitektur», sier hun om sin endelige karrierevei.
I dag, som senior arkitektdesigner ved One Bite Design Studio i Hongkong, blander Melody kunst og naturfag på daglig basis. En rekke prosjekter på offentlige områder kan dukke opp på skrivebordet hennes – fra fredelige tebutikker til travle hotellobbyer, til basketbaner på toppen av tak i områdets mange offentlige boligfelt.
Hvert oppdrag kommer med sine unike behov, så første gang Melody og teamet hennes tok på seg å oppgradere en basketbane, måtte de lære underveis i prosessen. Nå har de fullført fire slike prosjekter, og de har identifisert noen funksjonelle tommelfingerregler. Tenk på disse som læreboken for en designer av idrettsbaner:
- Design for slitestyrke. Når det kommer til offentlige områder, betyr ikke estetikk så mye om det ikke varer lenge. «Du må velge riktig grunnfarge for banen, så den ikke blir oppskrapet eller får merker så lett», sier Melody.
- Bruk begrensede områder effektivt. Basketball er så populært i Hongkong at spillere ofte må vente i opptil en time for å bli med på spilleøkter. Jo flere baner som kan designes slik at de passer inn på en lekeplass, desto flere er det som kan spille.
- Samarbeid med lokalmiljøene. For å få mest mulig ut av idrettsbaner må de designes i henhold til riktige spesifikasjoner. Ettersom Melody og teamet hennes ikke var basketeksperter da de startet med disse prosjektene, oppsøkte de samarbeidspartnere som var det.
- Jobb med det du har. Det å oppgradere en eksisterende struktur er en helt annen utfordring enn å starte fra bunn av. Det hele handler om kreativ problemløsning og å dra nytte av begrensninger.
Se videoen ovenfor for å finne ut hvordan designere, atleter og basketelskere jobber sammen for å pusse opp offentlige baner over hele Hongkong. Nedenfor kan du se en oppsummering av de nylige prosjektene deres – som da også er ypperlige steder å spille basket på.
Kai Yip Court – kraften i samarbeid
Folk som jobber på lag, vinner både på og utenfor banen. Dette første oppussingsprosjektet førte Melody og One Bite-crewet hennes sammen med andre designere ved SLAB, en gjeng med basketelskere i Hongkong. Sammen fordelte de ansvar effektivt: SLAB satte tonen visuelt med grafikk og farger inspirert av byens skyline om natten og tok seg av designoppgaver for hovedbanen, mens One Bite tok med seg disse visuelle detaljene til et spilleområde utendørs. De tok seg også av administreringen av praktiske oppgraderinger, som et tak som gjør at atleter kan spille også i regionens regnfulle årstid. Resultatet er et funksjonelt kunstverk som er mer enn summen av delene.
Tsing Yi Court – lokal stolthet
«[Baner] er vanligvis røde og grønne i Hongkong – veldig typisk og monotont», sier Melody om standardfargene som brukes på de fleste offentlige spilleområder. Det er det som gjør technicolor-oppgraderingen ved Tsing Yi så mye mer slående. Selv om dette var en relativt enkel estetisk oppgradering, har den likevel som mål å ha stor påvirkning gjennom sitt hyperlokale designspråk: Formene gjenspeiler topografien på øya Tsing Yi, og paletten er inspirert av en berømt lokal fisk. «Jeg håper beboere føler en form for identitet, eierskap og til og med stolthet», sier Melody når hun reflekterer over hvordan designet er synlig fra leilighetsvinduer rundt hele området.
Siu Hei-banen – nye forbindelser
Da One Bite-teamet undersøkte området for første gang, så de at anlegget over flere etasjer ikke bare var nedslitt, men også frakoblet, og det var barrierer som skilte de øvre og nedre banene. Det første på agendaen var en funksjonell forandring, der de åpnet opp anlegget med et sitteområde slik at brukere kan sirkulere fritt. Derfra fokuserte de på å gjøre anlegget egnet for flere bruksområder – og flere generasjoner. Ettersom banen er på taket til leiligheter med beboere i forskjellige aldersgrupper og med forskjellige interesser, utnyttet designteamet området til det fulle ved å inkludere en gangvei, dekk å klatre på, basketbaner og til og med et «frilek»-område for å oppmuntre til kreativ bevegelse for barn. For å sikre at banen var i topp stand og godkjent i henhold til forskriftene, forhørte Melody og teamet seg med en lokal liga – Hong Kong Playground Association – for å få tilbakemelding.
Ming Tak-banen – jentenes tur
Det å få plass på Hongkongs travle basketbaner kan være vanskelig for hvem som helst – spesielt ikke-mannlige spillere, som ikke alltid er velkomne eller blir tatt seriøst. I samarbeid med partnere i lokalsamfunnet gikk One Bite-teamet i gang med å etablere et inkluderende område hvor atleter av alle kjønn kunne spille og føle seg hjemme. «Temaet er prioritet for jenter», sier Melody om den kreative strategien teamet brukte på Ming Tak. «Vi håper å skape et trygt sted for atleter, spesielt jenter, slik at de kan ha glede av sport uten bekymringer.» Disse verdiene gjenspeiles i det oppdaterte designet, inkludert fargegraderinger som representerer et ikke-binært spektrum av kjønnsidentiteter, og en tøff «W» i midten på en av de to banene, for å tydeliggjøre at kvinner har førsteprioritet her.
Er du klar til å spille? Da dette ble skrevet, var offentlige baner stengt grunnet pandemien, men her er et oversiktsbilde over hvor disse fire banene befinner seg i Hongkong, så du kan ta en titt på dem når det er trygt å gjøre det.
Oppdatering! Nike har nylig inngått et samarbeid med lokale organisasjoner om å pusse opp enda en offentlig bane i Hongkong – som ser ut som et kult sted å spille på, og den er tilfeldigvis laget med 20 000 par brukte sneakers gjennom Nike Grind-resirkuleringsprogrammet. Finn ut mer om Shek Lei Grind-banen i Nike News.
Film: Azsa West
Tekst: Brinkley Fox
Foto: Victor Cheng