Over skyene: Takbaner i Hongkong

Melody Siu hadde et lite problem på skolen: Hun likte naturfag like mye som hun likte kunst. Til syvende og sist valgte hun begge. «Det er jo naturlig når du ser for deg en fremtid som [kombinerer] disse to disiplinene, at det blir noe i retning av arkitektur», sier hun om sin endelige karrierevei.



I dag, som senior arkitektdesigner ved One Bite Design Studio i Hongkong, blander Melody kunst og naturfag på daglig basis. En rekke prosjekter på offentlige områder kan dukke opp på skrivebordet hennes – fra fredelige tebutikker til travle hotellobbyer, til basketbaner på toppen av tak i områdets mange offentlige boligfelt.



Hvert oppdrag kommer med sine unike behov, så første gang Melody og teamet hennes tok på seg å oppgradere en basketbane, måtte de lære underveis i prosessen. Nå har de fullført fire slike prosjekter, og de har identifisert noen funksjonelle tommelfingerregler. Tenk på disse som læreboken for en designer av idrettsbaner:



Design for slitestyrke. Når det kommer til offentlige områder, betyr ikke estetikk så mye om det ikke varer lenge. «Du må velge riktig grunnfarge for banen, så den ikke blir oppskrapet eller får merker så lett», sier Melody.





Når det kommer til offentlige områder, betyr ikke estetikk så mye om det ikke varer lenge. «Du må velge riktig grunnfarge for banen, så den ikke blir oppskrapet eller får merker så lett», sier Melody. Bruk begrensede områder effektivt. Basketball er så populært i Hongkong at spillere ofte må vente i opptil en time for å bli med på spilleøkter. Jo flere baner som kan designes slik at de passer inn på en lekeplass, desto flere er det som kan spille.





Basketball er så populært i Hongkong at spillere ofte må vente i opptil en time for å bli med på spilleøkter. Jo flere baner som kan designes slik at de passer inn på en lekeplass, desto flere er det som kan spille. Samarbeid med lokalmiljøene. For å få mest mulig ut av idrettsbaner må de designes i henhold til riktige spesifikasjoner. Ettersom Melody og teamet hennes ikke var basketeksperter da de startet med disse prosjektene, oppsøkte de samarbeidspartnere som var det.





For å få mest mulig ut av idrettsbaner må de designes i henhold til riktige spesifikasjoner. Ettersom Melody og teamet hennes ikke var basketeksperter da de startet med disse prosjektene, oppsøkte de samarbeidspartnere som var det. Jobb med det du har. Det å oppgradere en eksisterende struktur er en helt annen utfordring enn å starte fra bunn av. Det hele handler om kreativ problemløsning og å dra nytte av begrensninger.



Se videoen ovenfor for å finne ut hvordan designere, atleter og basketelskere jobber sammen for å pusse opp offentlige baner over hele Hongkong. Nedenfor kan du se en oppsummering av de nylige prosjektene deres – som da også er ypperlige steder å spille basket på.