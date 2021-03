Kvinnelige surfere skaper bølger i Hainan

Hvordan ble dere så tett knyttet til de andre kvinnene her?



Darci: Alle her har et veldig lignende syn på livet. Vi har blitt oppdratt av havet, så vi er som søstre. Vi er alle fra samme mor!



Xiaomi: Absolutt! De som velger å leve her, er inspirert av den samme typen liv. Vi har forlatt det stressende livet i byen.



Jingya: Da jeg kom hit, trodde jeg at jeg måtte lære å surfe for å bli en del av gjengen.



Darci: Du tenker for mye. Selv da du ikke kunne surfe, var du likevel en del av gruppen!



Wan: Landsbyen er liten, så jeg ble raskt kjent med alle de andre jentene. Når vi ikke surfet, solte vi oss og hørte på musikk på dagtid, eller grillet og tok noen drinker om kvelden. Hvis vi ikke drar hjem i ferier, samles vi for å feire, slik at ingen føler seg alene uten familien sin.



Darci: Ja, vi er en familie. Under kinesisk nyttår tar alle med én rett hjemmefra, og så spiser vi et stort måltid sammen.



You: Vi liker alle surfing, så vi har alltid noe å snakke om. Og hver dag når vi er ferdige i havet, samles vi for å ta en drink.



Liu: Og om vi drikker for mye, hjelper vi hverandre med å komme oss hjem!