Kvinnelige muslimer krever å bli representert

I et samarbeid der alle er like lidenskapelige og investerte – hvordan kommer den kollektive kraften inn i arbeidet, slik at dere vokser både som mennesker og kreative samtidig som samfunnet rundt involveres?



Lamisa: Jeg er en høyrøstet og mer utadvendt type, så jeg tar på meg nettverksrollen. Zeinab er superorganisert og grundig, så hun tar på seg logistiske roller, og så bytter vi på å sjekke e-post og endelige utkast. Sara pleide å være fotografen vår, men nå tar hun seg av kontoer og alt det eksterne arbeidet. Jeg kan alltid stole på at disse to har samme visjon, og hvis vi er uenige om noe, snakker vi om det og blir enige.



Uten Muslim Sisterhood kunne vi ikke kalt oss for stylister eller kreative, fordi disse yrkene er så vanskelige å komme inn i. Vi har klart å lære oss disse rollene selv, og vår DIY-holdning betyr at disse ferdighetene kan overføres, og at vi kan lære opp andre også.



Sara: Vi har muligheter å tilby, også utenfor oss selv. Vi elsker å ansette venner og andre mennesker fra samfunnet vårt – særlig med tanke på at jeg er i utlandet nå – og gi dem muligheter til å vokse og lykkes sammen med oss. Når vi jobber sammen, er vi i stand til å komme så mye lenger. Det er så godt at vi har hverandre å snakke med, lufte tanker, fortelle når vi mister motet, si når vi har en dårlig dag eller når vi er frustrerte. For da er det alltid noen som sier: «Det er greit, jeg tar over dette.»



Zeinab: Noen ganger kan det være vanskelig å jobbe kollektivt, fordi du mister litt av kontrollen over forskjellige ting. Men det er så utrolig godt å vite at jeg kan regne med disse to jentene for støtte, for å få ting gjort, for å kombinere alle ferdighetene våre og virkelig skape noe som andre får glede av. Jeg er sikker på at arbeidet vi gjør, vil være vakkert og meningsfylt for hele samfunnet vårt.