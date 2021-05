Hva har du opplevd på veien Deba? På den måten at du er en kvinne fra Midtøsten som kjemper for bedre representasjon i den kreative bransjen?



Deba: Jeg gikk i gang mye på grunn av at kurdere eller kvinner fra Midtøsten ikke drev med disse tingene på internett, og jeg så dem ikke her i da jeg var yngre. Jeg var ikke alene. Mange venner følte heller ikke at de var representert. Det var så nedslående fordi budskapet var at alle de unge jentene og kvinnene burde være blonde og blåøyde. Dette veldig tradisjonelle vestlige skjønnhetsidealet, det finnes ikke. Konseptet er helt vilt. Det gir ikke mening.



Det vi nå trenger er forskjellige skjønnhetsidealer i motebransjen. For tiden virker det som bransjen blir mer mangfoldig, men bare fra der jeg står, det som har med modeller og casting å gjøre. Det neste blir å se hva vi kan få til på produksjonssiden. I maktens sentrum er virkeligheten fremdeles ekstremt blendahvit, og vi kommer ikke videre bare fordi det er fint å ha med 12 svarte modeller. Hva er poenget med det når hele produksjonen og teamet bak er hvite? Den sanne representasjonen skal ikke bare være en festforestilling. Vi må gjøre bransjen rettferdig for absolutt alle sammen.



Hvilke reaksjoner har dere fått på det dere har gjort for å forandre sitasjonen i musikkbransjen og modellverdenen?



Tom: Jeg må si at for meg er det veldig Marmite. [Med andre ord] folk skjønner greia, eller de skjønner det ikke. Jeg har fått høre «Kaller du dette musikk? Ta meg tilbake i tid. Hvorfor er dette musikk i dag»? Andre sier «Dette er helt genialt. Det ligner ikke på noe annet der ute». Okei, så det ligner ikke ut som noe annet der ute. Noen tenker at det er positivt. Andre tenker at det er negativt. Det handler bare om hvordan hjernen fungerer. Musikken er forresten et bra tema å diskutere. Jeg liker å høre hva folk tenker. Det er fordi jeg er åpen for andres tolkninger av musikken jeg lager.



Deba: Det har vært veldig blandet. Jeg hører fra mange, mange unge jenter, og mange takker meg. Jeg tenker at det er bare flott. Det er virkelig den eneste grunnen til at jeg prøver å forandre ting.



Tom: Det stemmer at Deba er veldig opptatt av dette. Hun pleide ofte å si at «Da jeg var yngre skulle jeg ønske at noen representerte en som meg, eller jenter med stort hår og større øyenbryn eller whatever». Så viser hun meg gjerne en kommentar eller en melding fra ei jente som sier at «Jeg har alltid blitt mobbet for buskete øyenbryn, men du har fått meg til å like utseendet mitt bedre». Det er fantastisk. Deba har gjort dette for noen.



Deba: Hvis jeg får ei jente til å føle seg komfortabel med hvordan hun ser ut, blir jeg veldig glad. Ikke bare fordi det handler om hvordan jeg ser ut, men om hvor jeg kommer fra. Jeg ble kalt terrorist hver dag. Jeg fikk stadig høre at jeg var en gorilla eller Chewbacca. Det såret og få disse forferdelig fæle greiene slengt etter seg. Bare fordi jeg har litt ekstra hår på armene og sånn. Jeg håper at jenter nå kommer litt sterkere ut på den andre siden.