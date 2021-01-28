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Trained-podkast: Bli mer glad i mat med Reshaunda Thornton

Veiledning

Verten av «The Dietitian Against Diets» er en samlivsterapeut for deg og middagen, og hjelper deg til å gjøre forandringer i det lange løp.

Sist oppdatert: 8. april 2021
Slik skaper du et sunt forhold til mat, ifølge kostholdsekspert Reshaunda Thornton

«Trained» er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.

Ifølge kostholdseksperten Reshaunda Thornton er vi alle i et forhold med mat til døden skiller oss ad. Det er bare et spørsmål om vi er villige til å jobbe for å få et lykkelig og bærekraftig forhold, eller om vi er fornøyde med å fortsette å krangle over hvert måltid. I denne episoden av «Trained» møter kostholdseksperten og verten av «The Dietitian Against Diets» Ryan Flaherty, Senior Director of Performance i Nike, for å snakke om hvordan matforhold går skeis og hva vi kan gjøre for å få dem tilbake på rett spor. Hun går inn på årsakene til at vi tyr til restriktiv spising, hvorfor det nesten aldri fungerer, og hvordan vi bør tenke for å belønne oss selv med sunne måltider – inkludert store porsjoner med nachos.

Lytt nå

Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Flaherty på trained@nike.com, så ser han hva han kan gjøre.

Opprinnelig publisert: 28. januar 2021