Ifølge kostholdseksperten Reshaunda Thornton er vi alle i et forhold med mat til døden skiller oss ad. Det er bare et spørsmål om vi er villige til å jobbe for å få et lykkelig og bærekraftig forhold, eller om vi er fornøyde med å fortsette å krangle over hvert måltid. I denne episoden av «Trained» møter kostholdseksperten og verten av «The Dietitian Against Diets» Ryan Flaherty, Senior Director of Performance i Nike, for å snakke om hvordan matforhold går skeis og hva vi kan gjøre for å få dem tilbake på rett spor. Hun går inn på årsakene til at vi tyr til restriktiv spising, hvorfor det nesten aldri fungerer, og hvordan vi bør tenke for å belønne oss selv med sunne måltider – inkludert store porsjoner med nachos.