Kom i gang med å nå målene dine

Slik kommer du i gang med å nå målene dine
Tenkemåte
av Nike Training
Les tipsene som hjelper deg med å nå velværemålene dine.
Du har satt målene dine, og med disse enkle tipsene fra Nikes Senior Director of Performance, Ryan Flaherty, kan du gjøre disse sunne vanene til en fast del av hverdagen.
Du har de beste intensjonene om å trene regelmessig, spise sunnere og sove mer. Men hvordan får du det egentlig til? Gjør ambisjoner om til handling ved å tilnærme deg målene dine som vaner: Gi dem en fast plass i den daglige rutinen din, sier Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance. Dette betyr at du skal legge inn vanen (som å ta en yogaøkt eller tilberede mat) i kalenderen, på samme måte som du legger inn en legetime eller et jobbmøte.
Jo flere detaljer du legger til, desto mer sannsynlig er det at du klarer å holde på dem. Inkluder nøyaktig det du ønsker å oppnå, og gjør det til en gjentakende avtale i kalenderen – planlegg for eksempel at du skal løpe 3 km utendørs hver søndag klokken tolv, eller at du skal gå i butikken for å kjøpe ferske grønnsaker hver mandag morgen.
«Gjør ambisjoner om til handling ved å tilnærme deg målene dine som vaner: Gi dem en fast plass i den daglige rutinen din»
Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance
Dette høres selvfølgelig enkelt ut, men det kan ha stor effekt. Ved å lage denne type forutsigbarhet i det du ønsker å oppnå, tar du eierskap over din egen tid samtidig som du kommer i gang med å danne nye vaner som gjør deg i stand til å nå et hvilket som helst mål.
Legg nye vaner til eksisterende
Se for deg alle de daglige vanene du har, som du aldri tenker over at du gjør – som å pusse tennene eller legge inn TV-episoder i avspillingskøen din. Se nå for deg at hver gang du gjør en av disse inngrodde handlingene, så legger du til en sunn handling som du lenge har tenkt å gjøre til en vane.
Ønsker du å trene styrke regelmessig? Ta noen repetisjoner med knebøy hver gang du pusser tennene. Har du tenkt å jobbe med bevegeligheten? Foam roll mens du ser på TV. Å knytte en ny adferd til en eksisterende gir deg en automatisk og regelmessig påminnelse, og det er en velprøvd måte å sikre at de langsiktige målene dine blir mer oppnåelige.