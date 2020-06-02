Kom i gang med å nå målene dine

Du har satt målene dine, og med disse enkle tipsene fra Nikes Senior Director of Performance, Ryan Flaherty, kan du gjøre disse sunne vanene til en fast del av hverdagen.



Du har de beste intensjonene om å trene regelmessig, spise sunnere og sove mer. Men hvordan får du det egentlig til? Gjør ambisjoner om til handling ved å tilnærme deg målene dine som vaner: Gi dem en fast plass i den daglige rutinen din, sier Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance. Dette betyr at du skal legge inn vanen (som å ta en yogaøkt eller tilberede mat) i kalenderen, på samme måte som du legger inn en legetime eller et jobbmøte.



Jo flere detaljer du legger til, desto mer sannsynlig er det at du klarer å holde på dem. Inkluder nøyaktig det du ønsker å oppnå, og gjør det til en gjentakende avtale i kalenderen – planlegg for eksempel at du skal løpe 3 km utendørs hver søndag klokken tolv, eller at du skal gå i butikken for å kjøpe ferske grønnsaker hver mandag morgen.