Kerolin har alltid elsket fotball, men en stund trodde hun at hun aldri kom til å spille igjen. Da hun var elleve år, fikk hun smerter i høyre ben. Senere fant hun ut at hun hadde en sjelden sykdom som forårsaket infeksjon i skjelettet. Etter operasjonen var legene fortsatt usikre på om hun kunne spille kontaktsport som fotball.



Kerolin ga aldri opp. Hun begynte med å sparke ball sammen med vennene sine for å få ferdighetene og styrken tilbake. Benet leget over tid, og hun begynte å spille sporten hun setter så høyt, igjen. Kerolin jobbet seg oppover i klubbsystemet i Brasil og til slutt gikk drømmene hennes i oppfyllelse. Hun ble proff. I 2022 begynte hun å spille for North Carolina Courage.



I den første kampen mot NJ/NY Gotham FC brukte hun hvert minutt på å vise styrkene sine på banen. Da Kerolin fikk ballen fra lagkameratene sine mot slutten av kampen, visste hun at hun måtte gripe muligheten. Hun løp ned banen forbi tre motspillere og så PANG – hun sparket ballen med høyrefoten rett i mål.



«Jeg har alltid jobbet hardt for å få en vellykket karriere.»



– Kerolin Nicoli