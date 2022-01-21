Sloane: Jeg vokste opp med å spille tennis i en klubb, og min første opplevelse var fantastisk. Jeg hadde den beste treneren, og han var så morsom. Jeg sier alltid nå at grunnen til at jeg fortsatt spiller tennis, er min første erfaring. Jeg hadde det så gøy, og jeg ville tilbake. Jeg tenkte: «Herregud. Jeg vil virkelig se Francisco. Han var så morsom. Jeg hadde det så gøy. Jeg vil se vennene mine». Jeg føler at barn alltid vil tilbake til sin første opplevelse av hva enn de gjør. Hvis du spiller tennis for første gang og treneren din er slem og det ikke er gøy, vil du sannsynligvis aldri spille igjen.



Tennis har gitt meg så mye i livet mitt. Jeg har reist og møtt mennesker og gjort så mange fantastiske ting at jeg ønsket å gi den samme muligheten tilbake til barn som ellers aldri ville tenkt på å spille tennis. Tennis er åpenbart ikke en veldig mangfoldig sport, så det å kunne sette racketer i hendene til barn som normalt ikke ville [ha dem] ... det var en stor grunn til at jeg startet organisasjonen min. Jeg ønsket at barn som ser ut som meg, og ser opp til meg, kunne føle at de kunne spille tennis. Selv om du ikke er profesjonell og spiller på et skolelaget, er tennis en livslang sport. Når du går til noen av de eldre klubbene, ser du folk som er 85 og 90 år som spiller. Det er utrolig, det er en sport man kan drive med hele livet, og den kan gi deg så mye. Jeg ville bare gi den muligheten til en ny generasjon med barn fra enda mer varierte bakgrunner, som normalt ikke engang ville tenkt på å spille tennis.



Madison: Jeg startet [organisasjonen min] fordi jeg tidligere hadde jobbet med en [annen] organisasjon som heter Fearlessly Girl. Den hadde som mål å fremme selvtillit og lederegenskaper hos jenter på ungdomsskolen og videregående. Jeg dro til et par skoler, møtte jentene og snakket med dem, og jeg elsket å gjøre det. Jeg ønsket å utvide dette litt mer og ikke bare fokusere på jenter på ungdomsskolen og videregående, fordi det var så mange kvinner på min alder og eldre som sa: «Ok, budskapet ditt er bra, men vi trenger det også». Jeg ønsket å gjøre det tilgjengelig for andre idrettsutøvere som ønsket å være en del av en organisasjon, fordi det å starte en organisasjon er en så omfattende prosess. Jeg ønsket å lage noe som flere mennesker kunne være en del av, og vi kunne gjøre flere ulike ting. Jeg likte ideen om Kindness Wins fordi den er en ganske bred idé, og du kan gi tilbake på mange forskjellige måter. Det var den beste måten jeg kunne hjelpe verden litt på.