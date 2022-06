Madison: Vi føler oss begge veldig heldige for at mye av arbeidet allerede er lagt. Vi er veldig takknemlige for at Billie [Jean King] og Venus [Williams] har gjort så mye som de har gjort for oss. Hvis de ikke hadde gjort det, ville vi definitivt ikke være i den posisjonen vi er i nå. Vi kjemper likevel for mer likestilling og for at likestillingen skal aksepteres og feires. Så det er fortsatt arbeid som skal gjøres, men vi er i en veldig god posisjon til å si: «åh, vi har det, men vi kan ha mer» eller «det kan være mer likestilt», eller «flere mennesker kan være begeistret for det!»



Sloane: Ja, absolutt. Jeg føler vi har lært så mye med [WTA Players-] rådet. Det er allerede vanskelig nok å være kvinner, ikke føle at vi er like, og ikke få like høy lønn som menn.



Jeg tror det er en pågående ting. Det er aldri sånn: «Vi har det bra som vi har det». Vi prøver alltid å gjøre det bedre. Vi kjemper alltid mer. Vi vil alltid ha mer. Jeg mener det er en viktig del av å være medlem i rådet: å kjempe for folk som normalt ikke er i posisjon til å si: «Ok, la meg tenke gjennom dette». De vet at de vil ha mer, og vår jobb er å gå ut og gjøre det for dem. Så det handler alltid om å prøve å gjøre det bedre og kjempe for mer og sørge for at alt vi får, er likt.