Slik fører du fargedagbok – og ser verden i et nytt lys

«Det sies at farger er et helt nytt språk», forteller Jaana Beidler. «Det har ingen ord, og det snakker til oss på en dyp og intuitiv måte. Det overbringer mange følelser.»



Farger er et språk som Jaana, som er senior director of color design hos Nike, snakker flytende – og hun ville fortsette å snakke det med det sammensveisede teamet sitt etter at de begynte å jobbe hjemmefra på grunn av pandemien. Etter å ha lest at det å skrive dagbok ofte hjelper folk til å takle vanskelige perioder og krisesituasjoner, fikk Jaana idéen om å gjøre det samme, men med sin egen vri.



«Å skrive om følelser er ikke lett, i hvert fall ikke for meg. Jeg tenker i farger», sier Jaana. «Istedenfor å skrive dagbok ville det derfor være mer betydningsfullt for oss å føre fargedagbok.» Jaana oppfordret teamet sitt til å begynne å dokumentere visuelle inntrykk som skilte seg ut i hverdagen. Både hjemme og i nabolaget la de merke til vakre detaljer: et fargerikt skilt i ellers nøytrale omgivelser, en rosa blomst som gradvis mistet fargen mens den visnet, de skinnende blå og grønne fargene på tennisbaner og fotballbaner som står tomme og ubrukte – og uendelig mye mer.



Se videoen ovenfor for å finne ut mer om hvordan Jaana og de andre Nike-designerne fører fargedagbok, og for å høre om de mentale og emosjonelle fordelene ved denne kreative øvelsen. Nedenfor finner du en trinnvis veiledning, utdrag fra gruppens egne fargedagbøker og maler du kan bruke for å komme i gang på egen hånd.