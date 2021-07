Tanisha: Jeg har ennå ikke møtt det noen kaller en «blindvei». Det er noe jeg sier fordi koreografi, bevegelse og kreativ ledelse ikke er noe mekanisk for meg. Det er ikke teori. Alt har en historie. Så det første jeg ønsker å gjøre, er å finne den historien. Hva er budskapet i denne sangen? Hvem er det som fremfører den? Jeg setter alle disse små puslespillbitene sammen. Hvis jeg finner noe som ikke passer, betyr det at det er noe som egentlig ikke er autentisk i historien. Og jeg gjør aldri noe som ikke er autentisk.



Shev: Hvordan sørger du for at danserne og artistene dine er motiverte?



Tanisha: Alle bør være stolte av jobben de har gjort, og av å vite at de spilte en rolle i det store bildet. Som leder er det min oppgave å delegere ansvar. Jeg må sørge for at visjonen gir mening, og at jeg har alle de rette folka til jobben – den rette stylisten, de rette danserne og den rette personlige assistenten. Det er et levende økosystem, og det handler om lagarbeid. Jeg føler at når du frigjør og styrker mennesker og holder dem ansvarlig, så får de lyst til å forbedre seg, og da forbedrer de seg. Det er min metode.



Shev: Hvordan skaper du bånd til elevene dine, andre dansere eller klienter?



Tanisha: Jeg setter meg aldri på min høye hest – i stedet prøver jeg alltid å lære noe nytt. Så jeg lytter. Jeg snakker mye. Men jeg stiller mange spørsmål [på settet]. Du kan alltid finne meg i et hjørne hvor jeg danser med de små barna eller gjør noe annet. Jeg [trenger å være] ute i verden, det er der man finner det autentiske. Jeg har respekt for yrket mitt. Jeg har respekt for kunst i alle slags former, på alle slags måter. Og jeg slutter aldri å forestille meg ting, jeg slutter aldri å drømme.



Shev: Du kan ikke se gåsehuden min, men jeg føler den.