Denne duoen fungerer som ledere innen dans og trening – fordi de har selvtillit
Kultur
Koreograf Tanisha Scott og fitnesstrener Shev Robinson forklarer hvordan de gjennom å finne sin egen styrke kan hjelpe andre med å gjøre det samme.
«Game Recognize Game» er en serie personlige samtaler mellom likesinnede i sportens og kreativitetens verden om hvordan man klatrer til topps både på og utenfor banen.
Tanisha Scott og Shev Robinson hjelper folk. Tanisha er en legendarisk koreograf, og Shev er en kjendistrener med stadig økende popularitet på internett. For begge handler jobben om å hjelpe folk med å finne sin egen styrke for å komme i form – fysisk, mentalt og kreativt. Shev beskriver jobben som «å skape et fellesskap med selvtillit». Begge har coachet noen av vår tids største artister før ikoniske liveopptredener, musikkvideoer og magasinforsider samt hjulpet vanlige atleter. De kommer opprinnelig fra Toronto og har jamaicanske røtter. De forenes også av å være kvinner i underholdningsbransjen, og av og til jobber de sammen for å veilede verdens berømtheter.
I dette Game Recognize Game-intervjuet snakker Tanisha og Shev om «execution» – et tverrfaglig prinsipp som gjelder alle aktiviteter – og hvordan det å coache folk til å nå potensialet sitt, begynner på innsiden.
Shev: La oss komme i gang. Tanisha, hvordan vil du beskrive det du holder på med?
Tanisha: Jeg er koreograf, bevegelsescoach – noe som er ganske annerledes enn koreografi – og kreativ leder.
Shev: Du gir mennesker selvtillit når de står på scenen.
Tanisha: Det er antageligvis en av de mest frigjørende tingene jeg har klart å gjøre … Fortell hva du jobber med.
Shev: Som en ekte karibier har jeg tre jobber: treningsentusiast, gründer og coach. Jeg hjelper artister med å forberede seg til turnéer, konserter, forretningsmøter og magasinforsider. Jeg driver selskapet Body by Shev, hvor jeg hjelper folk fra hele verden. Det flotte med det er at jeg kommer i kontakt med mennesker jeg aldri har møtt, og at jeg kan hjelpe dem med å nå målene sine.
Tanisha: Og vet du hva? Jeg har alltid følt at du er fullstendig uselvisk. Jeg har sett det og vet det, for vi har jobbet sammen. Er du enig i at det er en av årsakene til at dette er jobben din?
Shev: Jeg har alltid visst at jeg ville hjelpe andre. Jeg ville være grunnen til at folk hadde selvtillit. Jeg visste bare ikke hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg har alltid vært opptatt av trening. Alltid elsket det. Jeg var en friidrettsstjerne, det var en del av meg. Det er meningen at jeg skal være der jeg er … Så si meg, har du noen gang støtt på et kreativt hinder? Og hvis du har det, hvordan kom du deg videre?
«Alle bør være stolte av jobben de har gjort, og av å vite at de spilte en rolle i det store bildet.»
Tanisha
Tanisha: Jeg har ennå ikke møtt det noen kaller en «blindvei». Det er noe jeg sier fordi koreografi, bevegelse og kreativ ledelse ikke er noe mekanisk for meg. Det er ikke teori. Alt har en historie. Så det første jeg ønsker å gjøre, er å finne den historien. Hva er budskapet i denne sangen? Hvem er det som fremfører den? Jeg setter alle disse små puslespillbitene sammen. Hvis jeg finner noe som ikke passer, betyr det at det er noe som egentlig ikke er autentisk i historien. Og jeg gjør aldri noe som ikke er autentisk.
Shev: Hvordan sørger du for at danserne og artistene dine er motiverte?
Tanisha: Alle bør være stolte av jobben de har gjort, og av å vite at de spilte en rolle i det store bildet. Som leder er det min oppgave å delegere ansvar. Jeg må sørge for at visjonen gir mening, og at jeg har alle de rette folka til jobben – den rette stylisten, de rette danserne og den rette personlige assistenten. Det er et levende økosystem, og det handler om lagarbeid. Jeg føler at når du frigjør og styrker mennesker og holder dem ansvarlig, så får de lyst til å forbedre seg, og da forbedrer de seg. Det er min metode.
Shev: Hvordan skaper du bånd til elevene dine, andre dansere eller klienter?
Tanisha: Jeg setter meg aldri på min høye hest – i stedet prøver jeg alltid å lære noe nytt. Så jeg lytter. Jeg snakker mye. Men jeg stiller mange spørsmål [på settet]. Du kan alltid finne meg i et hjørne hvor jeg danser med de små barna eller gjør noe annet. Jeg [trenger å være] ute i verden, det er der man finner det autentiske. Jeg har respekt for yrket mitt. Jeg har respekt for kunst i alle slags former, på alle slags måter. Og jeg slutter aldri å forestille meg ting, jeg slutter aldri å drømme.
Shev: Du kan ikke se gåsehuden min, men jeg føler den.
«Jeg blir motivert av å tenke på at jeg kan hjelpe andre med å gjenvinne selvtilliten de har mistet.»
Shev
Tanisha: Så hvilken form tar trening og velvære i hverdagen din?
Shev: Det å hjelpe folk med å forstå helse og velvære, er en oppgave jeg tar veldig alvorlig. Det begynner med hvordan jeg starter dagen og fortsetter med hva slags næring jeg tilfører kroppen min og hvordan jeg sender ut energien min til andre. Jeg vet ikke om noen annen måte å leve på. Hvis jeg ikke er sunn, kan jeg ikke hjelpe andre. Jeg føler at andre også kan føle energien min.
Tanisha: Hvordan klarer du å motivere deg selv til å motivere alle andre?
Shev: Jeg blir motivert av å tenke på at jeg kan hjelpe andre med å gjenvinne selvtilliten de har mistet. Jeg bryr meg ikke om hva det kommer av – om noen har lagt på seg noen kilo, vært gravid eller bare føler seg uvel i klærne sine. Klientene mine er en del av den utvidede familien min. Jeg har aldri vært så motivert av andres energi. Det er derfor jeg må skape et rom for min egen ro og mitt eget fokus – på den måten kan jeg [gi] andre det samme.
Tanisha: Der har vi den uselviskheten. Hva gjør du for å samle deg før du starter å jobbe med en ny klient?
Shev: Før jeg starter dagen med en klient, minner jeg meg selv på hvorfor de kommer. Hva er deres historie og hvorfor trenger de meg? Jeg tilbyr en tjeneste, og jeg kan ikke levere den før jeg vet hvorfor de kommer til meg for å kjøpe den.
«Før jeg starter dagen med en klient, minner jeg meg selv på hvorfor de kommer. Hva er deres historie og hvorfor trenger de meg?»
Shev
Tanisha: Hvordan balanserer du klientens forventninger med hvordan en sunn kropp i virkeligheten kommer til å se ut for dem?
Shev: Jeg synes det er viktig å være åpen med klientene mine, slik at jeg ikke fremstår som et ideal. Jeg er et menneske. Jeg trener hver dag fordi jeg også har mål. Jeg er ikke en trener som ser perfekt ut hele tiden. Nå er vi midt i en 30-dagers utfordring som jeg også deltar i. Jeg spiser det de spiser. Jeg trener og følger akkurat det samme programmet som dem.
Tanisha: Ja. Og det er veldig likt det jeg gjør, noe som går ut på å gjøre folk til den beste utgaven av seg selv. Du startet en 30-dagers utfordring – vent litt, jeg må si dette riktig. Du, Shev, startet en 30-dagers utfordring med 500 mennesker.
Shev: 585 mennesker.
Tanisha: La meg drysse litt respekt over det: 585 mennesker. Hva har denne tiden lært deg om begrensninger når det gjelder å hjelpe mennesker med å nå målene sine?
Shev: Jeg har alltid sagt at jeg ønsker å coache mange kvinner til å oppnå sunn vektoppgang, vektnedgang, definering og å ta vare på kroppen sin i en hvilken som helst alder og på et hvilket som helst kondisjonsnivå – samtidig. Det faktum at jeg har kunnet gjøre dette, har gitt meg et nytt perspektiv på evnene mine som coach, og hva jeg er i stand til.
Tanisha: Og alt på samme tid. Det er utrolig bra.
Tekst: Darian Harvin
Video: Travis Wood
Rapportert: november 2020