Mio: Hvordan øver man på den kreative prosessen bak hårfrisyrer?



Masami: Jeg øver på å være åpen for nye kulturer og utvide kunnskapene mine for å lage hårfrisyrer som passer til kundene mine. Mitt oppdrag er ikke å lage en nøyaktig kopi av det bildet kunden har med seg. Jeg tar hele kunden med i betraktning og lager en unik hårfrisyre. For å kunne gjøre dette, må jeg øve hele tiden. Når kunden ikke har noen tydelig mening om hva de ønsker seg, tenker jeg på hva slags musikk de liker eller hvilken jobb de har. Hvis jeg ikke hadde visst noe om kunst og musikk, hadde jeg ikke vært i stand til å se for meg en stil som passer til kunden, selv ikke hvis de hadde tatt med seg noe som inspirerte dem. Bare innen rock finnes det et uendelig antall variasjoner. Hvis kunden elsker New Wave-punk fra London på 1970-tallet, må jeg vite noe om denne bestemte sjangeren for å gjøre jobben min. Jeg eksponerer meg alltid for nye former for kunst og kultur. Når jeg samarbeider med kunder, vil jeg at de skal føle at «Masami forstår meg.»



Mio: Du deler det som skjer i LHBT+-miljøet i New York, med de japanske følgerne dine på Instagram. Føler du at dette er en del av den kreative jobben din?



Masami: Ja, det gjør jeg. Da jeg flyttet til New York og så mangfoldet i byen, følte jeg at en stor byrde ble fjernet fra skuldrene mine, på en måte som om jeg hadde blitt reddet. Japan er konservativt, og noen ganger kan LHBT+-personer oppleve det som vanskelig å bo der. Mange av dem skjuler seksualiteten sin, og noen avslører de ubevisste fordommene sine gjennom å komme med klassiske diskriminerende bemerkninger. Jeg deler mine positive opplevelser fra New York for å vise at det ikke er noe galt i å være LHBT+.



Hva fikk deg til å begynne med skateboarding? Det tradisjonelle synet er jo at det er en aktivitet for gutter.



Mio: Jeg hadde vært interessert i skateboarding lenge. Men da jeg så at noen jenter la ut videoer av seg selv mens de skatet, på Instagram, sendte jeg dem en melding, og de tok meg med til skateparken. For meg handler ikke skateboarding om kjønn i det hele tatt, men jeg vil allikevel at samfunnet skal ta det som en selvfølge at jenter skater. Derfor legger jeg ut videoene mine på Instagram – ikke bare av meg selv, men også av de andre jentene jeg skater med. På den måten kan folk se at det finnes mange kvinner som skater. Det har nesten gått ett og et halvt år siden jeg begynte. Jenter som skater, har et sterkt fellesskap, og alle føler seg som venner.