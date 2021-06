Det er et kjent faktum at regelmessig øving er nøkkelen til å bli bedre når det handler om idrett, og dette gjelder også for aktiviteter utenfor banen. De samme strategiene fungerer overalt. 32 år gamle Masami Hosono, eier av Vacancy Project, en kjønnsnøytral frisørsalong i East Village i New York, vet at inspirasjon hentet utenfor salongen er til hjelp for arbeidet som foregår inne i salongen. «Selv om jeg styler kunder på nøyaktig samme måte hver eneste dag, kan jeg allikevel oppdage noe nytt. Hvis jeg bare gjør noe litt annerledes, kan resultatet bli enda bedre og så videre», sier Masami. «Jeg gjør denne øvelsen inni meg helt ubevisst.»

For 28 år gamle Mio Asakawa, en teknisk kontoadministrator og skateboardentusiast i Tokyo, er øving viktig for selvtilliten og evnen til å utføre vanskelige triks. Før Masami flyttet til New York, møttes de to på en liten sushi-restaurant i Nakameguro-distriktet i Tokyo. Til tross for at de har forskjellig yrkesbakgrunn, forstår begge at det er tiden de vier til øving som utvikler egenskapene og ferdighetene deres – og det er også nyttig når man skal utfordre fordommer knyttet til kjønnsidentitet.