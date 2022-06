Power Crew har vært stjerner her siden 2013, og er en gruppe på sju dansere som trener på Yoff Beach på ettermiddagen to ganger i uken for å forbedre de energiske gateforestillingene deres. «Sanden hjelper på utholdenheten og for å bygge styrke», sier 27 år gamle Xavier Goudiaby, som er lederen for Power Crew. «Vi tenkte: ‘Hvorfor ikke ta med dette til dansingen?’ Da vi kom tilbake på gulvet, var vi raskere.»



Crewet lærte at ujevn og konstant endrende sand og den naturlige motstanden fra grunt vann bidro til å maksimere smidigheten og styrken deres – og dermed reduserte det behovet for å gå til treningsstudio for å trene cross-training. «I sanden gjør du det allerede», sier Xavier, som med en tilsynelatende uanstrengt baklengs salto over strandlinjen beviser at denne tilnærmingen tar bevegelsene deres til et nytt nivå.»