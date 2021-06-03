Fremtiden til break dancing er på denne stranden
Fellesskap
Atleter i Dakar i Senegal utfører bevegelser som trosser fysikkens lover, i vannet.
«Points of Play» er en serie med fokus på stedene der sport forener lokalsamfunn.
På strendene i Dakar, en vest-afrikansk by omgitt av strender på tre sider, finner du et livlig senter med kreativitet og atletikk. På en hvilken som helst dag på Yoff Beach, der sand går langs den nordlige kysten av Senegals hovedstad, trekker fiskere inn dagens fangst, mens surfere rir på bølgene. Løpere jogger forbi en intens kamp strandfotball og dukker unna baller på avveie. Et wrestling-lag trener i par mens solen steker i nakken deres. Og midt i sentrum av det hele er det en uvanlig strandaktivitet: break dancing.
Xavier Goudiaby gjør en «salto costal» mens tidevannet går ut.
Denne aerobic-stilen innen gatedansing er kanskje et overraskende syn på en hvilken som helst annen strand – men ikke denne. Dansere som vanligvis trener i treningsstudio og på gata, har blitt med på den travle stranden på Yoff for å øve på det naturlige sandlandskapet, som de sier forbedrer bevegelsene deres og imponerer forbigående.
«Jeg har en rutine med å komme til stranden for å se de forskjellige sportsaktivitetene vi gjør her», sier Amadou Sow, en stamgjest på Yoff Beach. Amadou sier at han er imponert over ferdighetsnivået til danserne på Yoff, og han ser på treningen deres her som en vei til å bli betalte profesjonelle. «Break dancing er ekstraordinært. Det er veldig flott å se på», sier han.
Power Crew, som øver på stranden, oppdaget en cross-training-tilnærming for å utvikle utholdenhet og smidighet.
«Det er solidaritet … Det er kraft i dette.»
Xavier Goudiaby
Francis Bampoky (foran til venstre) hjelper Xavier med å fullføre en «salto» mens Power Crew ser på dem fra bølgene.
Power Crew har vært stjerner her siden 2013, og er en gruppe på sju dansere som trener på Yoff Beach på ettermiddagen to ganger i uken for å forbedre de energiske gateforestillingene deres. «Sanden hjelper på utholdenheten og for å bygge styrke», sier 27 år gamle Xavier Goudiaby, som er lederen for Power Crew. «Vi tenkte: ‘Hvorfor ikke ta med dette til dansingen?’ Da vi kom tilbake på gulvet, var vi raskere.»
Crewet lærte at ujevn og konstant endrende sand og den naturlige motstanden fra grunt vann bidro til å maksimere smidigheten og styrken deres – og dermed reduserte det behovet for å gå til treningsstudio for å trene cross-training. «I sanden gjør du det allerede», sier Xavier, som med en tilsynelatende uanstrengt baklengs salto over strandlinjen beviser at denne tilnærmingen tar bevegelsene deres til et nytt nivå.»
Demba Ndiaye fullfører en gateforestilling med Power Crew mens de lokale samler seg rundt dem for å se på og lære.
Demba Ndiaye på 24 år sier at han ble interessert i sporten etter at han «gikk til en internettkafé for å se videoer av break dancing». Ved hjelp av disse videoene, egentrening og uten musikk på en basketbane lærte han seg selv teknikken. Xavier så Demba trene en dag i 2019, og han inviterte ham til å bli med i Power Crew.
Break dancing har blitt stadig mer populært i Dakar siden 1980-tallet, da hiphop-musikk ble en del av senegalesisk kultur takket være franske TV-programmer og musikalske suvenirer fra USA. Nå, på de fleste dagene i byen, kommer de lokale ut for å se på forestillinger med grupper som Power Crew. Barn i nabolaget venter tålmodig på sidelinjen i håp om å få veiledning, som hvordan de står på hodet, fra proffene.
Emmanuel Goudiaby utfører en «clash» under en treningsøkt.
Selv om dansestilen har vært i Dakar i mange tiår, er det først nylig at organisert break dance har kommet til byens strender. Siden beboere ofte jobber der ute, har break dancerne vært som hjemme. «Yoff Beach er veldig tilgjengelig», sier Furbain Poaty, som er en stamgjest på stranden. «Det er atleter som kommer fra hele Dakar for å trene her, fordi stranden er så lang.»
Yoff er også unikt egnet for atleter, sier Furbain, fordi stranden er uten steiner, og de store områdene med tilgivende sand gir mykere fall.
Ved Yoff trener Xavier og crewet hans ofte med strandløver. De sier at de håper at ved å komme til stranden, kan de vekke interesse for sporten sin og tiltrekke seg potensielle nye dansere. «Vi kommer til stranden for å vise andre break dancing», sier Joel Mané, et tidligere Power Crew-medlem som nå hjelper til med å administrere gruppen. «Vi ønsker å dele det vi gjør, med andre.»
Noen ganger spør nysgjerrige strandgjester om bevegelsene deres som trosser fysikkens lover. «De spør om de kan gjøre dette», sier Xavier, og refererer til break dancing på stranden. «Selvfølgelig kan dere det», sier vi.
Det senegalesiske folket beskriver ofte landet sitt som «pays de la Teranga», som i praksis betyr «et land som ønsker deg velkommen og som respekterer deg». På Yoff Beach ønsker de lokale hverandre velkommen til sine respektive sporter, og spør «Nagadef?», som betyr «hvordan har du det?» på det lokale språket Wolof. Hestevogner ruller over sanden, og drar dagens fangst fra stranden til lokale restauranter og butikker. «Det er solidaritet», sier Xavier om dette stedet. «Folk sier: ‘Det er kraft i dette’», legger han til, om sporten hans.
Xavier holder en «freeze Y» på Yoff Beach.
Det er ingen som ikke hører hjemme på stranden. Og break dancing på stranden, selv om det er overraskende, passer faktisk inn perfekt: Hiphop-dansekulturen har dype røtter i afrikansk dans. Så på mange måter vender break dancing hjem ved at det dukker opp på steder som Yoff Beach.
Tekst: Kimiya Shokoohi
Bilder: John Wessels
Rapportert: september 2020