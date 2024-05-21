I trenerpraksis kalles dette «mestringslæring» – en rekke teknikker for økt motivasjon og innsats, utvikling av sportslige ferdigheter og bidrag til bekjempelse av angst. Trenere som bruker mestringslæring gir unge mennesker en sjanse til å ta del og ansvar for egen læring. En trener med tilnærming til mestring fokuserer på:

Ting en utøver kan kontrollere:

Trenere som konsentrerer seg om det en utøver selv kontrollerer, for eksempel egeninnsats, prøve nye ting og kjøre løpet ut, selv når det røyner på, bidrar til at utøveren utvikler grunnleggende mestringsevne, ikke bare fiksering på det endelige resultatet. Hvis utøvere får fokusere på ting de selv har kontroll over, finner de lettere ut av en egen vei videre og hva slags utøver de vil være. Ting en utøver kan kontrollere:

Det er ingen som plukker opp en tennisracket og blir Serena Williams på én dag. Og hvis en jente som er ny i tennis bare sammenligner seg selv med Serena, eller kanskje den beste spilleren på laget, blir hun garantert skuffet. Sørg heller for å feire de små øyeblikkene – første gang hun spiller ballen over nettet, den lengste ballvekslingen hun er med i, eller den dagen hun får til en overarmsserve for aller første gang – slik at hun motiveres til å lære mer. Slik kommer man seg over fiaskoene:

Jenter tar ofte til seg nederlag annerledes enn gutter, og hun kan ta dem mer personlig, noe som får henne til å slutte tidligere for å unngå ubehaget. Det å finne ut hvordan man mentalt kommer seg over feil bidrar til at jenter får mer selvtillit, ser fram til å spille mer og ha det gøy.

Jenter vil ofte vite hvordan de ligger an – ikke bare når det gjelder seier og tap, men også ferdighetene de skaffer seg. Ingen er født med en medalje rundt halsen. Det tar tid å bli bedre, og det betyr at det er minst like viktig å feire små seire i det daglige (nye ferdigheter, innsats, kamprop og lagspill) som å feire kamper vunnet og mål skåret.