Fitzroy Lions: En samlende kraft
Fellesskap
Da han var 17 år gammel ønsket Abdulmalik Abdurahman å skape et samfunn som skulle være åpent for barn fra alle bakgrunner – og Fitzroy Lions Club ble født.
I serien vår, «From the Grounds Up», setter vi fokus på mennesker over hele verden som vet at de kan forandre samfunn og verden gjennom fotball og sport.
For Abdulmalik Abdurahman betydde denne endringen å skape reelle muligheter for unge mennesker i byen Melbourne i Australia. Så han startet Fitzroy Lions Soccer Club, som lar barna spille fotball gratis. Med et felles mål om å gi jenter og gutter tilgang til sport , gikk Nike inn i et samarbeid med Lions ved starten av 2018-sesongen for å gi støtte gjennom finansiering, trening, drakter og sko.
Akkurat nå er spill og konkurranse litt annerledes for Fitzroy Lions, og alle oss andre. Likevel fortsetter sporten å være en inspirasjonskilde som viser verden hva som er mulig når vi går sammen om det.
Den andre episoden av «From the Grounds Up» ble filmet i desember 2019 i Melbourne, Australia. Se den ovenfor, og les mer om folkene i Fitzroy Lions SC nedenfor.
«Fitzroy Lions Soccer Club er en unik fotballklubb i Australia», sier Abdulmalik Abdurahman, klubbens grunnlegger. «Slik vil jeg at folk skal tenke på denne klubben: en unik fotballklubb.»
Det er også slik folk skal tenke på Abdul. Han ble født i Etiopia, og immigrerte til Melbourne, Australia da han var barn. Han sier at fotball var noe som gjorde at han både kunne holde kontakten med sin egen kultur og finne fellestrekk med sitt nye hjem. Noen år senere, da medlemskontigenten ble for dyr, måtte han imidlertid droppe fotballen.
«Jeg kunne ikke betale for registrering, så jeg sa til meg selv: Jeg må gjøre noe med det», minnes Abdul.
Og det gjorde han. I 2013, dannet Abdul Fitzroy Lions.
«Jeg mener at fotball skal være gratis, og hos Fitzroy Lions sørger vi for at barn har muligheten til å delta i sport og har muligheten til å spille», sier Abdul. «Ingen registrering, overhodet. Du betaler ingenting for å være med.»
Syv år senere gir klubben mer enn bare en mulighet for barna å være med i fotball, den bringer folk sammen.
«Jeg tror denne klubben gjør det på en perfekt måte, bare det å få folk til å være sammen, gjør at de lærer av hverandre mens de spiller fotball», sier Abdul. «De spiller ikke bare fotball sammen. De ønsker å bygge et større felles grunnlag.»
«Da jeg spilte for et annet lag, var venninnen min og jeg de eneste muslimene som spilte. Vi kunne føle blikkene fra folk. Da jeg begynte å spille fotball her, følte jeg meg mer og mer komfortabel for hver dag, fordi de andre spillerne rundt meg også brukte hijab. Det føles som om vi har brutt med en stereotype.»
Hanan
fotballspiller
«Treneren vår vil at vi skal gjøre mange treningsøvelser, harde øvelser, fordi han mener at det aldri vil bli enklere. Han sier at det vil gjøre oss til bedre spillere og bedre atleter. Og når det blir vanskelig og du får lyst til å gi opp, ja, da motiverer vi hverandre. Jeg er takknemlig for at jeg har så gode lagkamerater.»
Tuji
fotballspiller
Denne saken ble skrevet i desember 2019.