«Fitzroy Lions Soccer Club er en unik fotballklubb i Australia», sier Abdulmalik Abdurahman, klubbens grunnlegger. «Slik vil jeg at folk skal tenke på denne klubben: en unik fotballklubb.»



Det er også slik folk skal tenke på Abdul. Han ble født i Etiopia, og immigrerte til Melbourne, Australia da han var barn. Han sier at fotball var noe som gjorde at han både kunne holde kontakten med sin egen kultur og finne fellestrekk med sitt nye hjem. Noen år senere, da medlemskontigenten ble for dyr, måtte han imidlertid droppe fotballen.



«Jeg kunne ikke betale for registrering, så jeg sa til meg selv: Jeg må gjøre noe med det», minnes Abdul.



Og det gjorde han. I 2013, dannet Abdul Fitzroy Lions.



«Jeg mener at fotball skal være gratis, og hos Fitzroy Lions sørger vi for at barn har muligheten til å delta i sport og har muligheten til å spille», sier Abdul. «Ingen registrering, overhodet. Du betaler ingenting for å være med.»



Syv år senere gir klubben mer enn bare en mulighet for barna å være med i fotball, den bringer folk sammen.



«Jeg tror denne klubben gjør det på en perfekt måte, bare det å få folk til å være sammen, gjør at de lærer av hverandre mens de spiller fotball», sier Abdul. «De spiller ikke bare fotball sammen. De ønsker å bygge et større felles grunnlag.»