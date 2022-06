Møt Philadelphias lacrosselag Eyekonz Girls

Coach Jaz: Vi trente sammen via Zoom, og sånn opprettholdt jentene engasjementet med hverandre. Men dessverre var det også da Rosalyn, Anai'yas mor, døde. Jeg snakket med henne før hun ble innlagt på intensivavdelingen, og det var en veldig opprivende samtale. Hun sa: «Coach, ikke glem det – sørg for at du får Anai'ya på college.» Hun hostet, og jeg sa: «Jeg vil at du skal slappe av og komme deg til hektene, slik at du kan føle deg bedre.» Og like etter var hun på intensivavdelingen. Det var hjerteskjærende.



Det ble begravelse, og vi visste at jentene ikke kunne gå dit. Vi bestemte oss for å lage en parade utenfor kirken, slik at jentene kunne holde opp plakater. På den måten ville Anai’ya, Cookie og Adriana kunne se når de kom ut, at laget deres var der for å støtte dem.