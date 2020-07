Dette må du vite om trening på keto-diett

Kan fett fungere som drivstoff for trening?

Når det kommer til trening på ketodietten, er tilbakemeldingene … vel, blandet. En liten studie fra 2020 om kvinner fant at de som gikk på en åtteukers ketodiett, fikk økt styrke i knebøy, men ikke i benkpress, mens kvinnene som spiste mer karbohydrater, faktisk så forbedringer i begge øvelsene. En annen liten studie som fokuserte på utholdenhetsutøvere, publisert i «Metabolism: Clinical and Experimental», fant at de som gikk på en ketodiett, og dermed mistet fett i løpet av 12 uker, kunne spurte med mer kraft og opprettholdt mer utholdenhet enn de som spiste mer karbohydrater. Det er et logisk resultat: Når du reduserer fettet i kroppen slik at en større prosent av vekten blir muskler, kan du bli sterkere og raskere.



I en annen studie av eliteutøvere innen utholdenhet, publisert i «The Journal of Physiology», opplevde deltakerne som gikk på ketodietten, en forbedret VO2-maks, et mål på hvor mye oksygen en person kan bruke under intens trening. Men de trengte også mer oksygen for å prestere, noe som da nullet ut fordelene, sier studiens forfatter, dr. Louise Burke, som er sjef for kostholdsstrategi ved Australian Institute of Sport. Dette skjer fordi det krever mer oksygen å gjøre om fett, versus karbohydrater, til energi, sier hun. Og en annen studie i «Journal of the American College of Sports Medicine» fant at når keto-løpere forsøkte å skru opp intensiteten, løp de faktisk fem prosent saktere, sannsynligvis fordi fett ikke er like nyttig som karbohydrater for å støtte muskelsammentrekninger.



Dette betyr ikke at alt håp er ute dersom du elsker utholdenhetstrening og har lyst til å prøve keto. Burke påpeker at mesteparten av forskningen viser at dietten ikke påvirker ytelse i trening med lav til moderat intensitet negativt, men den påvirker ikke positivt heller. Det er når du kjører på hardt og lenge, at treningen din kanskje vil lide. Så for atleter som vil ha det beste fra begge verdener, anbefaler Burke å eksperimentere med en litt høyere andel karbohydrater noen få ganger i uken før økter med høy intensitet. Du kan for eksempel å spise noen bær sammen med avokadoen og eggene. Men hun anbefaler kun at du gjør dette når du har funnet ut av om du fortsatt kommer til å være i ketose (alle er forskjellige, du kan finne ut av det med ketose-strips).