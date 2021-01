Og dette er lagets hjemmebane?

Vi har hatt andre tidligere, men dette er treningsstedet vårt nå. Det er ikke ideelt, for det er ikke en bane skapt for rugby. Vi har ikke gress her, og det er ingen skap for bagene våre og utstyret vårt, men det er den billigste vi fant, og vi kan trene her hver dag hvis vi vil. Det er også i et trygt område med gode transportforbindelser. Som et lag bestående av kun jenter er det viktig at vi føler oss trygge når vi drar og at vi ikke må gå rundt i mørket for mye for å nå T-banen. Og regnet i dag, vel … vi liker å være optimistiske. Når vi kommer til kampen, og banen er full av gress og været er fint, sier vi: «Dette blir nok lett som en plett!» For vi trener under så dårlige forhold.