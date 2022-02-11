Vier schattige trainingsoutfits voor dames

Vier leuke stijlopties voor dames — voor iedere work-out
Stijltips
Het maakt niet uit wat voor soort training je hebt gepland, ontdek deze eenvoudige tips met leuke ideeën voor trainingsoutfits en zorg voor extra motivatie.
Soms heb je wat extra motivatie nodig om naar de sportschool te gaan en te beginnen met een work-out. Een goede outfit is daar bij uitstek geschikt voor. Wat voor work-out je ook doet en wat je doel ook is, er is een Nike outfit voor je om er vol voor te gaan.
Activewear die je niet voldoende ondersteunt tijdens een work-out kan je plannen mooi in de war schoppen en een optimale performance beperken — heb je ook wel eens gehad dat er halverwege je run een sok wegslipt? In een ideale situatie helpt activewear je door een pittige work-out heen, terwijl je jezelf ook op je best voelt.
Bekijk deze tips om leuke outfits voor iedere soort work-out te ontdekken.
Een outfit kiezen voor iedere work-out
Probeer je een nieuwe work-out? Maak je geen zorgen! Je kunt je work-outkleding combineren voor diverse activiteiten, maar soms is activewear geschikter voor bepaalde activiteiten. Hier is alle informatie met leuke ideeën voor work-outkleding.
1.Yoga
Tijdens een yogales helpt aansluitende kleding je met je flow. Ruimvallende kleding, zoals een sweatshirt, joggingbroek of hoodie, is misschien goed wanneer je onderweg bent naar de yogastudio, maar niet per se als je in de downward dog staat. Kijk voor je yoga-outfit naar leggings of bikeshorts, een sport-bh en een tanktop.
Combineer een Nike Luxe legging met hoge taille met een Dri-FIT sport-bh. Leggings met een hoge taille zijn aansluitend en zakken niet af, zelfs niet wanneer je op de kop staat. Afhankelijk van de intensiteit van de les kies je voor een sport-bh met lichte of hoge ondersteuning.
2.Gewichtheffen
Bij gewichtheffen is het belangrijk dat je de volledige bewegingsvrijheid houdt in je outfit. Dat betekent lichte en ventilerende kleding. En omdat je waarschijnlijk gaat zweten, kies je voor kleding met zweetafvoerende materialen om je fris te houden.
Om te beginnen, kies je voor een Dri-FIT trainingsshirt of een tanktop en zweetafvoerende leggings, zoals de Nike Bliss Luxe trainingsbroek. Deze heeft ook zweetafvoerende kwaliteiten en is gemaakt van licht, flexibel materiaal.
Het is ook een goed idee om te kiezen voor een paar platte, robuuste schoenen voor balans en om de druk op je lichaam tijdens de oefeningen over de vloer te verdelen. Nike Metcon schoenen zijn ideaal voor gewichtheffen. De brede, platte hak van de Metcons geeft je stabiliteit en grip waar je die het meest nodig hebt.
Trek een Nike Sportswear Essentials sweatshirt of hoodie aan om de look af te maken en je stijl te tonen, terwijl je naar de sportschool gaat of je warming-up begint.
3.Hardlopen
Hardlopen op de weg, baan of trail vraagt om kleding waar je comfortabel in blijft (en warm of koel, afhankelijk van het weer). Voordat je een hardloopoutfit kiest, check de weersverwachting en de ondergrond waar je op gaat lopen. Het is ook goed om je voor te bereiden op onverwachte weersveranderingen.
In het algemeen worden hardlopers het beste ondersteund door aansluitende laagjes die aanvoelen als een tweede huid, die de weerstand van de wind verminderen en een goed looppatroon bevorderen.
Als het koud is, draag dan laagjes. Draag een basislaag en trainingstights of leggings en voeg indien nodig een extra laagje toe. Op warme dagen kun je het beste dunne en ventilerende kleding dragen, zoals Dri-FIT shorts en een sport-bh. Hier kan lucht doorheen bewegen en zweet snel verdampen.
Afhankelijk van waar je loopt, moet je misschien kiezen voor andere schoenen. Als je bijvoorbeeld een trailrun gepland hebt staan, bieden schoenen als de Nike GORE-TEX extra stabiliteit en grip op oneffen terrein. Daarnaast zijn de Nike React en Flyknit hardloopschoenen ideaal voor op wegen en banen.
4.High-intensity intervaltraining (HIIT)
Springen, veren, sprinten en van richting wisselen staan bij een typische HIIT-work-out wel op het programma. Om je volgende HIIT-work-out te verpletteren, zoek je uit aansluitende leggings en schoenen met goede grip.
Kies work-outkleding die zweetafvoerend is om je comfortabel te voelen tijdens je training, zoals Dri-FIT work-outkleding — HIIT kan heel intens (en zweterig) worden. Deze technologie zal je helpen droog te blijven tijdens zelfs de pittigste work-outs.
Je wilt ook kiezen voor een high-impact sport-bh om alle oefeningen comfortabel en met zelfvertrouwen te doen. En wat betreft schoenen voor HIIT-work-outs, probeer de Nike Metcon schoenen voor crosstraining eens. Deze zijn specifiek ontwikkeld voor high-intensity bewegingen en krachttraining.
Tips voor het stylen van je work-outkleding
Of je nu na je work-out nog boodschappen gaat doen of gewoon extra inspiratie zoekt om wat extra kilometers te lopen, leuke outfits voor je work-outs zijn daar bij uitstek geschikt voor. Lees deze tips voor het stylen van je volgende look.
1.Kleurenpalet
Kies de kleuren die laten zien hoe je je voelt. Misschien helpt een geheel zwarte outfit je om je te helpen focussen. Of misschien geven felle kleuren je een motivatieboost. Het goede nieuws: Nike heeft kleding in allerlei verschillende kleuren, dus er zit altijd wel iets voor je bij.
2.Pasvorm en vorm
Als je comfortabele kleding draagt die goed past, voel je jezelf ook op je gemak. Kies de juiste maat voor je schoenen en kleding. De inclusieve kledingcollectie van Nike voor work-outs loopt uiteen van XXS tot 2XL.
3.Laagjes
Laagjes kunnen iedere outfit voor work-outs iets extra's geven en je ondersteunen wanneer je buiten traint. De dunne en ventilerende opties van Nike kunnen eenvoudig in laagjes te dragen zijn (of uit te trekken) wanneer je onderweg bent. Begin met een basislaag — sport-bh en leggings of shorts. En trek dan een tanktop of T-shirt aan en maak je look compleet met een hoodie of sweatshirt.