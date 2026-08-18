Atletiekspikes en sprintspikes: zet je beste prestaties neer
Tijdens elke race en elke training geven onze spikes je het vertrouwen dat je nodig hebt om op je best te presteren. Onze schoenen worden gedragen door een aantal van de beste middellangeafstandslopers ter wereld. Ontdek onze schoenen met Flyplates van koolstofvezel over de hele lengte. Die zijn afgestemd op de basis van het ondersteuningssysteem. Het resultaat? Een schoen die je voortstuwt tot grote snelheden en je niet vertraagt.
Sprintspikes hebben een ondersteunende basis die je stabiel houdt en je de controle geeft op rechte stukken en bij snelle wendingen. In de collectie vind je lichte en superveerkrachtige modellen. Op gripvaste buitenzolen sta je stevig in je schoenen en ze helpen je snel te stoppen als je eenmaal over de finish bent. Er zijn ook schoenen met vervangbare spikes. Die kun je aanpassen aan verschillende ondergronden.
Ga voor ultiem comfort op hardloopspikes met Air Zoom units. De twee kamers met lucht zitten in de voorvoet en geven je veerkracht en stabiliteit van start tot finish. Zachte demping onder de middenvoet en hak houdt je comfortabel, ook bij langere afstanden. Kijk ook naar Nike trackspikes met AtomKnit in het bovenwerk. Dat is een versie van onze FlyKnit die je een stevige en toch lichte pasvorm geeft. We hebben ademende bovenwerken met een laag mesh voor perfecte luchtcirculatie. En banden om de voetboog maken de pasvorm extra stevig en stabiel.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor Nike racingspikes met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.