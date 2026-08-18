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Pointes d'athlétisme et pointes de sprint

(19)
Nike Zoom Rival Sprint
Nike Zoom Rival Sprint Track and field sprinting spikes
Nike Zoom Rival Sprint
Track and field sprinting spikes
€ 84,99
Nike Zoom Rival Multi
Nike Zoom Rival Multi Track and Field multi-event spikes
Nike Zoom Rival Multi
Track and Field multi-event spikes
€ 84,99
Nike Long Jump Elite
Nike Long Jump Elite Track & Field jumping spikes
Nike Long Jump Elite
Track & Field jumping spikes
€ 149,99
Nike Dragonfly 2 Elite
Nike Dragonfly 2 Elite Atletiekspikes voor lange afstanden
Nike Dragonfly 2 Elite
Atletiekspikes voor lange afstanden
€ 219,99
Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Track and Field distance spikes
Nike Dragonfly 2
Track and Field distance spikes
€ 174,99
Nike Zoom Rival Jump
Nike Zoom Rival Jump Track & Field jumping spikes
Nike Zoom Rival Jump
Track & Field jumping spikes
€ 84,99
Nike High Jump Elite
Nike High Jump Elite Track & Field jumping spikes
Nike High Jump Elite
Track & Field jumping spikes
€ 134,99
Nike Zoom Rival Distance
Nike Zoom Rival Distance Track and Field distance spikes
Nike Zoom Rival Distance
Track and Field distance spikes
€ 84,99
Nike Dragonfly XC
Nike Dragonfly XC spikes voor veldlopen
Nike Dragonfly XC
spikes voor veldlopen
€ 174,99
Nike Victory 2 'Keely Hodgkinson'
Nike Victory 2 'Keely Hodgkinson' Atletiekspikes voor lange afstanden
Nike Victory 2 'Keely Hodgkinson'
Atletiekspikes voor lange afstanden
€ 219,99
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Track and field sprinting spikes
Nike Maxfly 2
Track and field sprinting spikes
30% korting
Nike Zoom Rival Multi Glam
Nike Zoom Rival Multi Glam Atletiekspikes (meerkamp)
Nike Zoom Rival Multi Glam
Atletiekspikes (meerkamp)
30% korting
Nike Victory 2
Nike Victory 2 Track and Field distance spikes
Nike Victory 2
Track and Field distance spikes
30% korting
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Nike Zoom Rival Sprint Glam Atletiekspikes voor sprints
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Atletiekspikes voor sprints
30% korting
Nike Zoom Rival Distance Glam
Nike Zoom Rival Distance Glam Atletiekspikes voor lange afstanden
Nike Zoom Rival Distance Glam
Atletiekspikes voor lange afstanden
30% korting
Nike Zoom Ja Fly 4
Nike Zoom Ja Fly 4 Track and field sprinting spikes
Nike Zoom Ja Fly 4
Track and field sprinting spikes
30% korting
Nike Zoom Rival Jump Glam
Nike Zoom Rival Jump Glam Atletiekspikes voor springdisciplines
Nike Zoom Rival Jump Glam
Atletiekspikes voor springdisciplines
30% korting
Nike Zoom Rival Waffle 6
Nike Zoom Rival Waffle 6 Wedstrijdschoenen (straat) en veldloopwedstrijdschoenen
Nike Zoom Rival Waffle 6
Wedstrijdschoenen (straat) en veldloopwedstrijdschoenen
30% korting
Nike Pole Vault Elite
Nike Pole Vault Elite Atletiekspikes voor springdisciplines
Nike Pole Vault Elite
Atletiekspikes voor springdisciplines
30% korting

Atletiekspikes en sprintspikes: zet je beste prestaties neer

Tijdens elke race en elke training geven onze spikes je het vertrouwen dat je nodig hebt om op je best te presteren. Onze schoenen worden gedragen door een aantal van de beste middellangeafstandslopers ter wereld. Ontdek onze schoenen met Flyplates van koolstofvezel over de hele lengte. Die zijn afgestemd op de basis van het ondersteuningssysteem. Het resultaat? Een schoen die je voortstuwt tot grote snelheden en je niet vertraagt.


Sprintspikes hebben een ondersteunende basis die je stabiel houdt en je de controle geeft op rechte stukken en bij snelle wendingen. In de collectie vind je lichte en superveerkrachtige modellen. Op gripvaste buitenzolen sta je stevig in je schoenen en ze helpen je snel te stoppen als je eenmaal over de finish bent. Er zijn ook schoenen met vervangbare spikes. Die kun je aanpassen aan verschillende ondergronden.


Ga voor ultiem comfort op hardloopspikes met Air Zoom units. De twee kamers met lucht zitten in de voorvoet en geven je veerkracht en stabiliteit van start tot finish. Zachte demping onder de middenvoet en hak houdt je comfortabel, ook bij langere afstanden. Kijk ook naar Nike trackspikes met AtomKnit in het bovenwerk. Dat is een versie van onze FlyKnit die je een stevige en toch lichte pasvorm geeft. We hebben ademende bovenwerken met een laag mesh voor perfecte luchtcirculatie. En banden om de voetboog maken de pasvorm extra stevig en stabiel.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor Nike racingspikes met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.