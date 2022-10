Find Your Fast hoofdstuk 3: Nike hardloopgids voor wedstrijden

"Hardlopen is fysieke actie. Je moet ervoor bewegen. Maar de meeste beweging gebeurt in je gedachten", aldus hardlooplegende en marathonkampioen Eliud Kipchoge. "Hardlopen maakt je geest sterk. Als je geest sterk is, kun je doen wat volgens anderen onmogelijk is."



Je geestelijk in vorm krijgen voor een grote race is minstens zo belangrijk als de fysieke voorbereiding. "Je moet fysiek gezond, emotioneel gezond en mentaal gezond aan de startlijn verschijnen. Als er aan één van die dingen iets schort, ga je niet zo goed hardlopen als je kunt", zegt Nike Running Head Coach, Chris Bennett. Je kunt je geest versterken om te bereiken wat je benen niet in hun eentje kunnen. En dat kun je doen met mindfulness, ademhalingsoefeningen en het besef dat zenuwen voor de wedstrijd vaak alleen maar onterechte spanning is.



Bekijk de begeleide run 'The Big Day Run with Headspace' in de Nike Run Club app voor slimme tips over je mentale voorbereiding op de wedstrijddag.