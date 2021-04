Hoewel de kwWronaliteit van het voetbal dat hier gespeeld wordt niet bepaald om over naar huis te schrijven is, is de ervaring zelf onvergetelijk, en voor het uit-team zelfs adembenemend, vooral als ze niet aan de grote hoogte gewend zijn. De lucht is ijl in Gspon, waardoor de uitspelers vaker naar adem moeten happen. Een duidelijk voordeel voor de thuisspelers naarmate de wedstrijd vordert.



"Het is moeilijker voor de andere teams", aldus FC Gspon-verdediger Diego Abgottspon, die al bijna 20 jaar voor het team speelt. "Als we bij rust met 5-0 achter staan, weten we dat we terug kunnen komen en de wedstrijd kunnen winnen. We zijn een team dat thuis heel sterk is."