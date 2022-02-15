Voetbal op het hoogste niveau in de Zwitserse Alpen  

Het amateursteam van FC Gspon, dat deelneemt aan de regionale Zwitserse bergcompetitie, speelt hier al sinds 1974, op het enige stukje relatief vlakke land in het dorp. Gras groeit niet op deze hoogte dus wordt er kunstgras gebruikt. Wanneer de berg in de winter onder een dikke laag sneeuw ligt, maakt het veld deel uit van een skihelling. In de lente scheppen alle spelers de sneeuw van het kunstgras en zetten de doelen weer op hun plek, een goede training voor het nieuwe seizoen.