Yogakleding tijdens zwangerschap: wat te dragen

"Wijde tops zijn altijd onhandig bij yoga, omdat ze bij elke Downward Facing Dog over je hoofd vallen," aldus Heidi Kristoffer, oprichter van CrossFlow Yoga.

"En als ze een wijde halsopening hebben, kunnen ze helemaal van je af vallen, wat niet iedereen een prettig idee vindt", aldus Love.

Kristoffer stelt voor om een zwangerschapstanktop of -shirt te zoeken dat nauwsluitender en iets langer is, zodat je deze over je buik kunt trekken.

Nike's Infinalon yoga collectie is bijvoorbeeld gemaakt van performancegericht materiaal waarin je je vrij kunt bewegen en dat toch een zacht gevoel van compressie biedt. Doordat Infinalon kleding van een fijner garen is gemaakt, is deze kleding bovendien comfortabel, ventilerend en licht. De kleding is verkrijgbaar in verschillende maten voor alle lichaamstypen en zwangerschapsfasen.

Sommige zwangere vrouwen vinden het zelfs comfortabeler om een sport-bh of croptop te dragen en de buik onbedekt te laten. Experimenteer om te ontdekken wat goed voelt voor jou.