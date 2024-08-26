Women's Euro 2022: Never Settle, Never Done
Dit is vrouwenvoetbal zoals je nog nooit eerder hebt gezien, en dit is nog maar het begin.
Al jaren heeft men het over de geschiedenis en de groei van het vrouwenvoetbal, maar nu de sport deze zomer volop in de spotlights staat, is het tijd om het enorme zelfvertrouwen en de vaardigheden te vieren van de vrouwen van vandaag en de meiden die de lat in de toekomst nog hoger gaan leggen.
In onze nieuwste film zie je de snelheid, technische skills en kwaliteit van het vrouwenvoetbal, die nog nooit zo hoog was als nu. Valentin Petit was verantwoordelijk voor de regie en onder andere aanvoerder van de Lionesses Leah Williamson, Française Marie-Antoinette Katoto, Barcelona-speler Alexia Putellas, de Noorse Ada Hegerberg, evenals Magda Eriksson en Pernille Harder van Chelsea, plus freestylesuperster Rocky Hehakaija en meiden van plaatselijke teams uit heel Europa maken hun opwachting.
Op de vraag wat deze film en de sport voor haar betekenen, zegt Rocky het volgende:
"Onderdeel uitmaken van dit project betekent echt alles voor me en is een droom die is uitgekomen. Ik ben opgegroeid met de beroemde Nike spotjes en deed ze buiten na met vrienden. Nike laat de hele wereld zien dat je absoluut niet meer om het vrouwenvoetbal heen kunt. Het is een blijvertje."
Altijd op zoek naar meer
De atleten en het voetbal van nu vieren en je inzetten voor veranderingen voor een betere toekomst van de sport hoeven elkaar niet uit te sluiten. Het niveau ligt hoger dan ooit (er worden records gevestigd qua investeringen, media-aandacht en toeschouwersaantallen) en er zitten meer meiden op voetbal dan ooit tevoren. Deze prestaties mogen niet worden overzien of gebagatelliseerd.
De huidige generatie speelsters werkt hard om de sport beter te maken voor de speelsters van de toekomst. Ada Hegerberg blijft zich onvermoeid inzetten voor gelijkheid in het vrouwenvoetbal. Organisaties als Street Football x Barcelona en The Women's Soccer School Barcelona zorgen ervoor dat atleten van elk niveau de kans krijgen om het plezier en de voordelen van de prachtsport te ervaren. In Londen voorziet Level7Academy, een onderwijsaanbieder gericht op voetbal, van voormalig voetballer Mollie Kmita in een voltijd studieprogramma voor meer dan 400 studentatleten. Daarnaast heeft Grenfell Athletic FC sinds 2021 een vrouwentak, waarvoor dit jaar de eerste competitiewedstrijden op het programma staan.
Maar voldaan stilstaan bij de hoogten die de sport heeft bereikt mag niet leiden tot daadloosheid. We moeten altijd naar meer blijven streven. Meer professionele kansen voor vrouwen in het voetbal, meer investeringen en meer toegang op elk niveau van de sport en meer ruchtbaarheid door middel van media-aandacht.
Het zijn mooie tijden voor de sport, waarin vrouwelijke atleten de aandacht opeisen, en Nike blijft investeren in de verdere groei van het vrouwenvoetbal. En dat is nog maar het begin.
Deze zomer is een hoogtepunt voor het vrouwenvoetbal en het doel van iedereen die hart heeft voor deze sport, moet gewoonweg zijn dat dit het hoogtepunt tot nu toe is.
Never Settle, Never Done.