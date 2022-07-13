Welke spieren train je met een legpress? | Artikel "OGC"

Als je in de sportschool wel eens hebt staan kijken bij een leg press machine, heb je je misschien afgevraagd welke spieren je ermee traint, hoe je het toestel goed gebruikt en of het een goed hulpmiddel is om je fitnessdoelen te halen.

"Leg presses zijn zittende beenoefeningen waarbij je voeten plat tegen een verzwaard platform staan dat je van je afduwt", zegt Erica Enarusai, N.A.S.M.-gecertificeerd C.P.T.

Omdat je leg presses doet met een machine, zijn ze "stabieler dan traditionele squats met een barbell of vrije gewichten en andere squatvariaties", vertelt Lin Robinson, N.A.S.M.-gecertificeerd C.P.T.