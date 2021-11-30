Zo maak je een bidon schoon
Productonderhoud
Je ongewassen, herbruikbare bidon of waterfles is een broedplaats voor bacteriën, virussen en schimmels. Zo maak je ze schoon.
Voorraden
- Afwasmiddel
- Droogdoek of keukenrol
- Wattenstaafje
- Gedistilleerde witte azijn
- Bleekmiddel
- Zuiveringszout
- Reinigingstabletten voor bidons of waterflessen
Benodigdheden
- Afwasborstel of schoonmaaksponsje
- Borsteltje of rager voor rietjes
Tijdens een intensieve work-out is je bidon je beste vriend. Elke slok geeft je lichaam de hydratatie en verkoeling die je nodig hebt om door te gaan. En al vul je hem steeds weer met water, ook je herbruikbare bidon of waterfles van roestvrij staal of BPA-vrij plastic blijft niet bacterievrij.
Uit een onderzoek, gepubliceerd in de Journal of Exercise Physiology Online, bleek dat 83% van de sportschoolbezoekers bidons had met bacteriën als stafylokokken en E.coli, terwijl in ongebruikte flesjes in de controlegroep geen bacteriën werden aangetroffen.
Dat klinkt niet al te fris, maar dat betekent niet dat je meteen maar moet overstappen naar wegwerpflesjes — je moet gewoon leren om je bidon hygiënisch te houden door hem elke dag schoon te maken. Als je je bidon al een tijdje verwaarloosd hebt, begin dan met een grondige schoonmaakbeurt. Deze informatie zal je daarbij helpen.
Je bidon in de vaatwasser schoonmaken
Veel bidons van plastic en metaal kunnen in de vaatwasser. Bekijk de afwasvoorschriften. Als je bidon vaatwasbestendig is, volg dan onderstaande instructies:
- Plaats de bidon en de dop boven in de vaatwasser en kies het programma met een hogere temperatuur.
- Wacht met je bidon ook de droogcyclus af. Als hij niet goed droogt, kunnen er in het overgebleven vocht bacteriën groeien.
Zo was je een bidon met de hand
Heb je een bidon die met de hand moet worden afgewassen, zoals een geïsoleerde roestvrijstalen beker, dan pak je het zo aan:
- Vul je bidon met warm water en een klein beetje afwasmiddel.
- Gebruik een afwasborstel of een schoonmaaksponsje om de binnenkant en de randen rond de fles schoon te schrobben.
- Spoel af tot het water helder is.
- Maak droog met een schone doek of keukenrol.
Zo maak je de dop en het rietje van je bidon schoon
Je kunt de dop en het rietje van je bidon op twee manieren schoonmaken:
- Kan je bidon in de vaatwasser? Haal dan alle onderdelen van de dop uit elkaar en doe ze los in de vaatwasser.
- Als dat niet kan, was dan elk onderdeel met de hand met wat afwasmiddel en warm water. Heeft je bidon een plastic ventiel of rietje, gebruik dan een wattenstaafje dat je in warm water met afwasmiddel doopt om daarmee de binnenkant schoon te maken. Laat goed drogen voor je de dop weer in elkaar zet. Als je de dop van een reismok wast, moet je de rubberen afdichting er eerst vanaf halen.
Een bidon of beker met herbruikbaar rietje heeft ook wat extra liefde en aandacht nodig.
- Spoel eerst het rietje af met warm water.
- Breng een beetje wasmiddel aan op een dun borsteltje of een rager waarmee je de binnenkant kunt schoonmaken.
- Ruikt het rietje onfris en werkt afwasmiddel niet voldoende, gebruik dan een beetje zuiveringszout.
Zo maak je je bidon grondig schoon
Als je bidon al beschimmeld is of je hem een tijdje niet schoongemaakt hebt, dan moet je wat grondiger te werk gaan voor je hem weer in gebruik neemt. Dat kan op verschillende manieren:
1.Met gedistilleerde witte azijn
- Vul je bidon voor de helft met azijn en vul de rest aan met koud water.
- Doe de dop erop en schud zachtjes.
- Laat de bidon een nachtje staan.
- Was de bidon de volgende dag met afwasmiddel en water om een eventuele azijnsmaak te voorkomen.
2.Bleekmiddel en zuiveringszout
Deze methode werkt het best bij schimmelvorming:
- Doe 1 theelepel bleek en 1 theelepel zuiveringszout in je bidon en vul hem met koud water.
- Mix nog een theelepel bleek en een theelepel zuiveringszout, en gebruik het mengsel met een afwasborstel of schoonmaaksponsje om de dop schoon te schrobben.
- Doe de dop op je bidon, schud voorzichtig, en laat hem een nachtje staan.
- Spoel de bidon de volgende ochtend goed uit en laat hem helemaal drogen.
3.Reinigingstabletten voor bidons
Je kunt vuil en geurtjes snel en makkelijk verwijderen met speciale reinigingstabletten voor bidons of drinkflessen.
- Meestal vul je daarvoor je bidon met water en laat je er een tablet in oplossen. Na 15 tot 30 minuten kan je de bidon weer uitspoelen. Per product kan de procedure verschillen, dus lees altijd de instructies.
- Als je bidon echt vies is, kun je de tablet een nachtje laten werken voor een nog grondigere reiniging.
Veelgestelde vragen
Kun je plastic waterflesjes veilig wassen en opnieuw gebruiken?
Er zijn onderzoeken die uitwijzen dat bepaalde chemicaliën in je water terecht kunnen komen als je herbruikbare plastic waterflessen gebruikt, maar het lijkt er niet op dat deze schadelijk zijn voor je gezondheid.
Het is wel zo dat bacteriën zich perfect in barstjes of andere slijtagesporen kunnen verstoppen. Wegwerpproducten zoals plastic waterflesjes gaan bovendien niet eeuwig mee en belanden uiteindelijk op de vuilstort, dus is het beter om een bidon of waterfles te kiezen die gerecycled kan worden. Wil je toch gebruikmaken van een plastic waterflesje, was hem dan steeds eerst met warm water en afwasmiddel voor je hem vult.
Hoe vaak moet je een metalen waterfles of bidon schoonmaken?
Een bidon of waterfles van roestvrij staal moet je in principe elke dag wassen, omdat ze een broedplaats voor bacteriën, virussen en schimmels vormen. Een handwasje met afwasmiddel en water of een keer in de vaatwasser is vaak al voldoende. Als je bidon minder fris ruikt, is schoonmaken met witte azijn of bleek misschien beter.
Kun je ziek worden van schimmel in een bidon?
Ja. Er zijn bepaalde schimmels die giftig zijn voor mensen en ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken, en je weet bij schimmel nooit zeker met welke soort je te maken hebt. Een bidon die stinkt is een teken dat er schimmel aanwezig is, ook al zie je dat misschien nog niet. Was de bidon voor elk gebruik met warm water en afwasmiddel om te voorkomen dat je ziek wordt.