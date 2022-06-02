Tips van voormalig topzwemmer Amanda Beard om je zelfvertrouwen te ontdekken

Amanda Beard groeide op in de spotlights. Op 14-jarige leeftijd stond ze op het Olympisch podium, sleepte ze acht Amerikaanse zwemtitels op nationaal niveau in de wacht en verscheen ze op de covers van talloze magazines op het gebied van sport en lifestyle. Maar met al deze glamour en bekendheid kwam ze ook enorm onder druk te staan door de media, wat leidde tot haar worsteling met lichaamsdysmorfie, depressie en zelfbeschadiging. Tijdens deze aflevering deelt Amanda haar verhaal als opgroeiende jonge vrouw in de professionele sportwereld met gastvrouw Jaclyn Byrer. Ze heeft het over de druk waar met name vrouwelijke atleten onder gebukt gaan en waarom dit zo schadelijk kan zijn. Doordat ze zich al sinds haar beginjaren vertrouwd en gelukkig voelde in het zwembad, vertelt ze ook over hoe atleten en hun ondersteunende netwerk meer ruimte kunnen maken voor eigenwaarde en welzijn.