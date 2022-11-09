De beste volleybalgear en -materialen om aan je checklist toe te voegen

Tien volleybalessentials om mee te nemen in je sporttas
Koopgids
De beste accessoires, uitrusting, schoenen en kleding voor volleybal van Nike zijn ontworpen om het spel van volleyballers naar een hoger niveau te tillen.
Als je je volleybaluitrusting nieuw leven in wil blazen of nieuwe volleybalgear aan iemand wil geven, biedt de Nike volleybalcollectie de beste gear, schoenen, accessoires en uitrusting om het spel van volleyballers naar een hoger niveau te tillen.
(Heb je nog nooit volleybal gespeeld? Hier staan alle posities op het volleybalveld uitgelegd zodat je kunt starten.)
Het meest essentiële stuk uitrusting voor een volleybalspel is de bal zelf, maar er zijn andere praktische artikelen om het spel van een atleet naar een hoger niveau te tillen, zoals beschermende kniebeschermers en volleybalschoenen speciaal voor hardcourts.
Bekijk de ultieme checklist voor volleybalgear van Nike om je spel naar een hoger niveau te tillen.
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Tien essentiële Nike artikelen voor volleyballers
1. Kniebeschermers
Wanneer je op hardcourt naar een bal duikt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je knieën beschermd zijn. Kniebeschermers van Nike voor volleybal zijn gemaakt met tweelaags foam met een hoge dichtheid om impact te dempen. Ze zijn bovendien zweetafvoerend dankzij het ventilerende, open-knit materiaal.
2. Volleybalschoenen
Schoenen met grip zijn essentieel om de lichamen van spelers te helpen ondersteunen tijdens het draaien, duiken en springen. Volleybalschoenen van Nike, zoals de Nike Zoom HyperAce 2 hebben een kooi bij de hak voor extra stabiliteit en een grippatroon van rubber voor responsiviteit en grip onder de voet.
3. Slippers
Zodra een intense volleybalwedstrijd voorbij is, trek je een paar slippers aan om je voeten te laten ademen en ontspannen. Nike slippers bieden responsieve foamdemping voor een zachte sensatie die atleten helpt te herstellen na een pittige uitdaging.
4. Volleybalshorts
Korte, compressieve shorts, zoals de Nike Pro shorts van 8 cm, zijn een essential voor iedere volleyballer. De beste Nike shorts voor volleybal sluiten goed aan op je lichaam, zijn zweetafvoerend en hebben een brede, elastische tailleband die ondersteunend voelt rond de core.
5. Ondersteunende sport-bh
Volleybal is een snelle en intensieve activiteit en kan het beste worden gespeeld met een sport-bh met medium tot hoge ondersteuning, voor spelers die beweging van de borsten zoveel mogelijk willen beperken tijdens het spelen.
Voor een aansluitende pasvorm en voldoende ondersteuning (en gewatteerde en niet-gewatteerde opties), bekijk je de Nike Swoosh bh-collectie. Of bekijk voor hoge ondersteuning de Nike Alpha bh-collectie voor stijlen met dikke, aanpasbare bandjes en voorgevormde cups.
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6. Top met korte mouwen of tanktop
In het heetst van de strijd houdt een zweetafvoerende top met korte mouwen het lichaam fris en droog, zodat spelers zich op de wedstrijd kunnen blijven concentreren. Of kies voor een tanktop als je de voorkeur geeft aan minder materiaal en niet wilt dat je mouwen je opslag in de weg zitten. Nike biedt zowel tops met compressie als tops die ruimvallend zijn en gemaakt zijn van ventilerende materialen die soepel aanvoelen op de huid.
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7. Sporttas
Om al je essentiële gear van en naar je training te dragen, kunnen volleyballers het beste een ruime sporttas met voldoende opbergruimte gebruiken. Sommige stijlen hebben een specifiek vak voor je schoeisel, zodat je je volleybalschoenen in de tas kunt opbergen wanneer je je slippers aantrekt na een wedstrijd.
8. Haaraccessoires
Shop haarbanden, haarelastiekjes en scrunchies om je haar uit je gezicht te houden tijdens zweterige wedstrijden. Bovendien kunnen spelers die matchende outfits dragen een statement maken met een uniek haaraccessoire. Kies uit verschillende stijlen en prints uit de Nike volleybalcollectie.
9. Zonnebrillen
Voor spelers op het strand en buiten is een zonnebril essentieel. Ze helpen niet alleen de ogen te beschermen tegen de zon, ze blijven ook nog op hun plek zitten tijdens de wedstrijd.
10. Volleybal en balpomp
Nike heeft volleyballen voor binnen en buiten, met 18 vlakken voor een optimale draaibeweging. Er is letterlijk geen bal aan om met een lege volleybal te spelen, dus zorg ervoor dat je altijd een pomp bij de hand hebt om de bal wedstrijdklaar te houden.
Tekst: Emily Shiffer