Zeven essentials die elke volleybaloutfit compleet maken

Smash en pass in stijl met deze volleybaloutfits van Nike
Stijltips
Van zweetafvoerende broeken en tops tot schoenen met grip – met deze volleybaloutfits van Nike kun je met vertrouwen smashen en passen.
Voor volleybalspelers is het belangrijk om comfortabele en zweetafvoerende kleding te hebben om met precisie te kunnen smashen, serveren en een blok te zetten. In deze gids vind je alles van haaraccessoires in de kleuren van je team tot compressiebroekjes en -shirts die aanvoelen als een tweede huid. Kortom: alles wat je nodig hebt voor een ideale volleybaloutfit.
7 Nike kledingstukken en accessoires voor je volleybaloutfit
1. Nike volleybalshorts, -tights en -leggings
Volleybalshorts, -tights en -leggings verschillen qua materiaal, binnenbeenlengte en taillehoogte, maar hebben één belangrijke overeenkomst: door hun strakke pasvorm zakken ze tijdens het spelen niet af en kruipen ze ook niet op. Daarnaast houden ze je dankzij zweetafvoerende technologie en ventilerende materialen fris en comfortabel.
2. Nike volleybaltops en -shirts
Nike heeft volleybaltops met lange mouwen, korte mouwen en mouwloze varianten. Wat je stijl en voorkeur ook is, er is altijd een geschikte volleybaltop te vinden. Het Nike Legend trainingsshirt is bijvoorbeeld gemaakt van een zachte, rekbare stof die natuurlijk met je lichaam meebeweegt, zelfs als je naar ballen achter op het veld reikt of de smash van een tegenstander bij het net blokkeert.
3. Nike volleybalhoodies en -truien
Blijf ook bij de cooling-down na de wedstrijd comfortabel met een Nike volleybalhoodie of -trui. De Nike Fleece trui met capuchon heeft een volleybalgraphic op de voorkant en is gemaakt van zacht en licht fleecemateriaal. De trui heeft een kangoeroezak aan de voorkant en geribde boorden voor comfort.
4. Nike volleybalschoenen
De volleybalschoenen van Nike, met onder meer de Nike Zoom HyperAce 2, zijn ontworpen voor grip en snelheid op harde ondergronden. Ze hebben responsieve demping om impact te verminderen en kooiconstructies rond de hak voor verbeterde stabiliteit bij snelle bewegingen om een bal te halen.
5. Nike beachvolleybalkleding
Bij beachvolleybaloutfits is het belangrijk om voor sneldrogende kleding te kiezen. Ga op zoek naar zwembroeken met compressiepasvorm zodat je nergens door wordt afgeleid, zoals de Nike Swim Hydralock Fusion Cheeky Kick short, of kies voor bovenstukken die comfortabel en veilig aanvoelen tijdens het spelen, zoals de Nike Crossback bikinitop.
6. Nike volleybal-headgear, -haarbanden, -haarelastiekjes en -hoofdbanden
Om te voorkomen dat de zon je zicht belemmert, dat je zweet in je ogen krijgt, of om je haar op zijn plaats te houden, heb je de keuze uit Nike volleybal-headgear, -haarbanden, -haarelastiekjes en -hoofdbanden. De Nike Dri-FIT knoopbare hoofdband heeft bijvoorbeeld Dri-FIT technologie die zweet snel laat drogen.
7. Nike volleybalzonnebrillen
Je volledige focus behouden op de bewegingen van de tegenstanders en ook scherp de bal kunnen volgen is superbelangrijk bij volleybal. Maar als je buiten in de felle zon speelt, kan dat een uitdaging zijn. Nike volleybalzonnebrillen zijn ontworpen om goed te blijven zitten tijdens intense rally's op het veld en beschermen je ogen tegen directe straling.
Tekst: Julia Sullivan