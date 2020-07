Trained Podcast: kleine gewoontes, grote verandering

Grootsheid is niet aangeboren maar bereik je door te trainen. Met dat in het achterhoofd verkent de podcastserie 'Trained' van Nike grensverleggende vormen van holistische fitness om jou beter te maken als trainer of sporter. Luister nu en ontdek de nieuwste innovaties, inzichten en trends van experts in de wereld van training.



Als je de beste versie van jezelf wilt worden, hoef je alleen maar kleine, haalbare veranderingen aan te brengen. Dat is het advies van BJ Fogg, gedragswetenschapper, directeur van het Stanford Behavior Design Lab en auteur van de bestseller 'Tiny Habits: The Small Changes that Change Everything'. In de aflevering van vandaag zit Ryan aan tafel met BJ. Ze gaan het hebben over zijn onderzoek, casestudies en aanpak om gedrag te veranderen. Ontdek hoe BJ's methode van kleine gewoontes alles kan verbeteren, van je trainingsroutine tot geluk in het algemeen.